- Personligt håber jeg, at Corbyn ikke bliver valgt. Jeg håber, at den anden side vinder, siger Israel Katz.

Israels udenrigsminister, Israel Katz, siger torsdag, at han håber på et nederlag til arbejderpartiet Labours leder, Jeremy Corbyn, ved det britiske parlamentsvalg om en uge.

Katz henviser til beskyldninger om, at Corbyn har fremsat antisemitiske udtalelser.

Israel er selv ude i en dyb politisk krise, efter at to parlamentsvalg ikke har ført til et regeringsdueligt flertal.

Der har hidtil kun været få israelske reaktioner på Corbyns påståede antisemitisme, hvilket der har været en del fokus på både før og under den igangværende britiske valgkamp.

En del jøder i Storbritannien har sagt, at de vil emigrere fra Storbritannien, hvis Corbyn vinder valget.

I sidste uge sagde Katz, at den israelske regering ikke havde diskuteret muligheden for, at den propalæstinensiske Corbyn vinder valget.

Men i et interview med den israelske hærs radio torsdag siger Katz om det britiske valg den 12. december:

- Jeg vil ikke blande mig i andre landes valg, men personligt håber jeg, at han ikke bliver valgt. Jeg håber, at den anden side vinder.

Kritikere har længe beskyldt Corbyn for antisemitisme. Det skete blandt andet i 2009, da han i parlamentet kaldte den militante palæstinensiske gruppe Hamas og den militante bevægelse Hizbollah i Libanon for "venner".

Ifølge The Guardian har Corbyn senere beklaget udtalelsen.

I et BBC-interview sidst i november blev Corbyn stillet flere spørgsmål om antisemitisme i Labour.

Det skete med afsæt i et indlæg skrevet af chefrabbiner Ephraim Mirvis i The Times., som hævdede, at antisemitisme er "en ny gift" i Labour.

I interviewet blev Corbyn spurgt fire gange på forskellige måder, om han ville sige undskyld til britiske jøder for sin håndtering af antisemitisme.

Der kom ingen undskyldning.

- Det, jeg vil sige, er dette: Jeg er fast besluttet på, at vores samfund skal være sikkert for alle trosretninger. Jeg ønsker ikke, at nogen skal føle sig usikker i vort samfund, og vor regering skal beskytte hvert et lokalsamfund.

Corbyn har altid støttet palæstinenserne og har afvist, at det gør ham til antisemit.

Chefrabbiner Mirvis skrev, at der er rejst 130 sager om antisemitisme i Labour. Dette afvises af partiledelsen.

