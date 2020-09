I løbet af de sidste dage har statsminister Mette Frederiksen modtaget massiv kritik for ikke at støtte op om et forbud mod religiøse omskæringer af mindreårige drenge.

Men hendes kamp for at forsvare retten til at omskære, får nu Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, til at takke statsministeren.

Det sker i et Twitter-opslag.

'Premierminister Benjamin Netanyahu talte i aftes (lørdag red.) med den danske statsminister Mette Frederiksen og takkede hende for hendes stadfæste position i forsvaret af det jødiske samfund og den gamle tradition for omskæring,' står der i opslaget.

Det er jødernes forfølgelse i historisk perspektiv, der gør, at statsministeren er imod et forbud om omskæring af drenge.

I et opslag på Facebook torsdag aften skrev Mette Frederiksen, at hun vil gentage et socialdemokratisk løfte fra efter krigen om, at der aldrig igen vil komme en jødeforfølgelse i Danmark.

'Skal netop Danmark være det første land i verden til at forbyde en central del af den kultur og de ritualer, der hører til det jødiske liv? Og dermed også selv om, det ikke er hensigten - at sende det signal, at jøder ikke er velkomne? Det mener jeg ikke. Man skal kunne leve et jødisk liv i Danmark. Som man har kunnet det gennem flere hundrede år,' skrev hun.

Danskernes behandling over for jøder siden Anden Verdenskrig, er også noget som Netanyahu roser.

'Netanyahu bemærkede, at dette var et spørgsmål om at opretholde jødisk identitet gennem generationer, og at han værdsætter, hvordan det danske folk bevogtede det jødiske samfund under og efter holocaust. Han tilføjede, at han håber, at dette engagement også vil fortsætte i fremtiden,' står der yderligere i opslaget.

De to statsledere diskuterede også håndteringen af udfordringerne ved coronavirus.