Midterpartiet Blå og Hvid, som er med i regeringskoalition, stemte for udskrivelse af parlamentsvalg.

Israels skrøbelige regeringskoalition har onsdag taget et skridt mod udskrivelse af valg. Det er sket ved, at parlamentet foreløbigt har godkendt et forslag om at opløse nationalforsamlingen.

Forslaget blev støttet af midterpartiet Blå og Hvid og dets leder, Benny Gantz. Blå og Hvid er med i den regerende koalition under ledelse af premierminister Benjamin Netanyahu fra højrefløjspartiet Likud.

Gantz, som også er forsvarsminister, har i en tale beskyldt Netanyahu for kun at være optaget af sine egne snævre interesser, hvilket har medført, at Israel er uden en finanslov under en dyb økonomisk krise forårsaget af coronapandemien.

Forslaget om udskrivelse af valg blev fremsat af oppositionen og vedtaget med 61 stemmer mod 54 takket være støtten fra Blå og Hvid. Forslaget bliver først gældende, når det har været igennem flere afstemninger.

Israel har været gennem tre parlamentsvalg på under to år.

Netanyahus borgerlige Likud-parti dannede efter det seneste valg i marts i år en koalitionsregering med Blå og Hvid og dets leder, Benny Gantz. Ifølge koalitionsaftalen skulle regeringen sammensætte en finanslov gældende for to år.

Men på grund af coronapandemien foreslog Likud, at der skulle stemmes om to separate budgetaftaler. Det afviste Benny Gantz, og uenigheden om økonomien og budgettet kan nu føre til endnu et valg. Det fjerde på under to år.

Forholdet mellem de to koalitionspartnere, som har været rivaler ved flere uafgjorte valg, har været præget af tovtrækkeri og strid fra begyndelsen.

Netanyahu er tiltalt for korruption og tillidsbrud, og Gantz anklager ham for hemmeligt at sabotere regeringssamarbejdet for at holde en retssag fra livet.

En retssag mod Netanyahu blev indledt i maj, men hele processen har siden været præget af udsættelser. Det næste retsmøde med vidneafhøringer er berammet til januar.

Hvis Netanyahu bliver fundet skyldig i de anklager, der er rejst mod ham, risikerer han op til ti års fængsel. Han nægter at have gjort noget lovstridigt og siger, at han er udsat for politisk forfølgelse.

