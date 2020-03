Mandag er der igen parlamentsvalg i Israel, men meningsmålinger tyder på fortsat fastlåst situation.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, forsøger mandag at blive genvalgt i det, der er det tredje parlamentsvalg i landet på under et år.

De to foregående valg - i april og i september sidste år - endte uden et klart mandat til hverken Netanyahus konservative parti Likud eller midterpartiet Blå og Hvid Alliance, som ledes af Benny Gantz.

Ingen af partierne var derfor i stand til at danne en regering, og hvis meningsmålingerne holder, så ender mandagens valg også i et dødt løb.

En meningsmåling i den konservative avis Hajom giver 33 mandater til begge partier. Parlamentet har 120 pladser, så der kræves mindst 61 mandater for at have flertal.

En kender af israelsk politik, Ofer Zalzberg fra tænketanken International Crisis Group, tvivler på, at der kommer et skred til den ene eller anden side.

- Det er svært at se, hvad der skulle kunne overbevise en vælger, som to gange stemte for det samme parti, til at skifte denne gang, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det mest sandsynlige resultat er, at vi vågner tirsdag morgen og stadig ikke har en klar vinder, siger han.

Bliver der ikke løst op for den fastlåste situation, kan et fjerde valg blive udskrevet inden for de kommende måneder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det nye denne gang er, at Netanyahu er tiltalt for korruption, og retssagen mod ham starter i midten af marts.

I en overskrift i avisen Haaretz søndag hed det, at Netanyahus "egentlige rival (ved valget, red.) er justitsvæsnet". Bliver han dømt, er han sandsynligvis færdig som politiker.

Netanyahus tidligere regeringer har været afhængige af de ultraortodokse partiers støtte. De presser på for at udvide de israelske bosættelser på Vestbredden.

Søndag lovede Netanyahu vælgerne, at Israel hurtigt vil annektere besatte områder på Vestbredden, hvis de betror ham at fortsætte som premierminister.

- Det vil ske inden for uger, to måneder højst, håber jeg, sagde han til en radiostation.

Gantz søger sin opbakning blandt midter- og venstrefløjspartier. Likud er han også villig til at samarbejde med, men på den betingelse, at Netanyahu er fjernet som partileder.

Valgstederne åbner klokken 7 mandag morgen og lukker klokken 22.

