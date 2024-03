Tosidet plan skal udvikles for at evakuere civile i Rafah og bekæmpe resterende del af Hamas, siger Netanyahu.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har beordret Israels militær til at udvikle en plan for at evakuere civile i byen Rafah i det sydlige Gazastriben.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der skal også udvikles en plan for at bekæmpe de resterende bataljoner i Hamas, lyder det.

Netanyahu har tidligere meddelt, at han har beordret militæret til at forberede sig på at "operere" i Rafah.

Israel iværksatte tidligere fredag et luftangreb mod Rafah. Det skete på trods af, at USA's præsident, Joe Biden, har kritiseret Israels offensiv, skriver Reuters.

Tilmed har hjælpeorganisationer advaret om, at et israelsk indryk i byen vil resultere i et højt dødstal blandt palæstinensere.

Mere end halvdelen af Gazas 2,3 millioner indbyggere bor lige nu i Rafah, mange af dem er internt fordrevne.

Det vil derfor kunne få store konsekvenser, hvis der angribes i området, hvor læger og hjælpearbejdere i forvejen kæmper for at kunne levere et minimum af hjælp til områdets beboere.

- Ingen krig kan tillades i en gigantisk flygtningelejr, lyder det fra Jan Egeland, der er generalsekretær i Norwegian Refugee Council (NRC).

FN's generalsekretær, António Guterres, advarede desuden tidligere på ugen om, at hvis de israelske styrker går ind i Rafah, vil det "eksponentielt øge det, der allerede er et humanitært mareridt".

Netanyahus udtalelser er ikke faldet i god jord hos den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas.

Fredag er hans kontor kommet med en udmelding om, at den israelske præsidents plan har til formål at fordrive palæstinenserne fra deres land.

Kontoret siger yderligere, at de vil holde både den israelske regering og den amerikanske administration ansvarlige for planens følger.

/ritzau/