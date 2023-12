Tidligt fredag morgen meddelte det israelske militær, at der var blevet afværget et raketangreb fra Gaza.

Israels militær har genoptaget sine kampe mod Hamas i Gazastriben.

Det oplyser militæret fredag morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det israelske militær beskylder samtidig Hamas for at bryde våbenhvilens betingelser.

Nyhedsbureauet Shehab, der anses for at have tætte forbindelser til Hamas, meddeler ligeledes fredag morgen, at der kan høres skyderi og flere eksplosioner i det nordlige Gaza, skriver Reuters.

Shehab giver ikke flere detaljer, og Reuters har ikke været i stand til at bekræfte meldingen fra nyhedsbureauet.

En journalist fra nyhedsbureauet AFP melder om luftangreb fra israelske kampfly og skyderier i Gaza By.

Det israelske militær meddeler selv ifølge Reuters, at dets kampfly fredag morgen angriber Hamas-mål i Gaza.

Våbenhvilen stod til at udløbe fredag morgen klokken 07.00 lokal tid - klokken 06.00 dansk tid.

Natten til fredag dansk tid skrev avisen Wall Street Journal, at parterne ifølge egyptiske embedsfolk var blevet enige om at forlænge våbenhvilen med endnu en dag.

Hverken Israel eller Hamas har meldt ud, at parterne var nået til enighed om at forlænge våbenhvilen yderligere.

Den aftalte pause i kampene mellem de to parter har varet siden fredag morgen i sidste uge. I første omgang lød aftalen på fire dages våbenhvile. Siden er den blevet forlænget først til torsdag morgen og siden til fredag morgen.

I den tid, hvor der har været pause i kampene, har Hamas løsladt dusinvis af gidsler, og Israel har løsladt over hundredvis af palæstinensiske fanger.

Torsdag aften overdrog Hamas yderligere seks gidsler til Røde Kors. Få timer senere meddelte det israelske fængselsvæsen, at 30 palæstinensiske fanger var blevet løsladt fra israelske fængsler.

Med torsdagens løsladelser har Hamas frigivet i alt 105 gidsler, mens Israel har lukket i alt 240 palæstinensere ud af fængsler. Det skriver Reuters.

Pausen i kampene har også gjort det muligt, at der kunne komme mere nødhjælp ind i Gaza.

/ritzau/