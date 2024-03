På 24 timer har israelske soldater dræbt 30 bevæbnede palæstinensere i to områder i Gazastriben.

Israelske soldater har inden for de seneste 24 timer dræbt over 30 bevæbnede palæstinensere i området omkring Gaza By i distriktet Zeitoun og i den sydlige by Khan Younis, oplyser militæret ifølge Reuters.

Den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor meddeler samtidig, at den har fremlagt "en plan for evakuering af civile fra kampområder i Gaza".

Udspillet kommer, efter at Netanyahu har gjort det klart, at israelerne finder en militær operation ind i den sydlige by Rafah i Gazastriben nødvendig.

- Den israelske hær har fremlagt en plan for evakuering fra kampområderne i Gaza sammen med den kommende operationelle plan for samlingsregeringen, hed det i en udtalelse fra premierministerens kontor natten til mandag.

Rafah, som er Gazas sydligste by, har hidtil været uberørt af de israelske landstyrkers operationer.

I det internationale samfund er der stor frygt for, at en operation i Rafah-området vil føre til enorme civile dødstal. Der er omkring 1,4 millioner palæstinensere i og ved byen. De fleste af dem er fordrevne fra andre områder.

FN's generalsekretær, António Guterres, siger, at en israelsk militær operation ind i Rafah vil være et dødsstød til FN's nødhjælp.

Guterres gentager samtidig, at "nødhjælpen til Gaza er fuldstændig utilstrækkelig".

- En israelsk offensiv mod Rafah vil ikke blot være skrækindjagende for mere end en million civile palæstinensere, som har søgt tilflugt der. Den vil også være det sidste søm i ligkisten for vore nødhjælpsprogrammer, lyder det.

/ritzau/Reuters