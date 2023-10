»Vi vil ikke intentionelt angribe hospitaler, men det kan komme til at ske under en krig. Og jeg vil sige, at lige nu er vi i en krig.«

Sådan siger talsperson for det israelske militær, Oberstløjtnant Peter Lerner til B.T. tirsdag den 17. oktober - før missiler senere samme dag ramte Ahli al-Arabi-hospitalet i Gaza.

Et angreb som både terrororganisationen Hamas og Israel har taget afstand fra. Israel hævder at terrorgruppen Islamisk Jihad står bag angrebet, mens Islamisk Jihad og Hamas anklager Israel for angrebet.

Angrebet på hospitalet i Gaza City, som ligger i den nordlige del af Gazastriben, blev om aftenen ramt af et voldsomt luftangreb, som ifølge sundhedsmyndigheder i byen kostede flere end 500 mennesker livet.

Hamas, som holder til i Gaza, benytter steder, som er beskyttet af krigens love, og hvor civile opholder sig, til at lancere blandt andet missilangreb fra.

Da B.T. spørger ind til, hvordan israels militær vil håndtere Hamas' placering, lyder svaret:

»Vi skal fortsat differentiere mellem den civile arena, de civile selv, og selvfølgelig bibeholde beskyttede områder som hospitaler, religiøse steder og så videre,« siger Oberstløjtnanten, som samtidig forsikrer, at israels militær overholder krigens love.

»Men hvis et hospital bliver brugt som et sted til militære operationer, så kan de miste beskyttelsen (af krigens love, red.),« siger talsmanden, og forklarer, at det israelske militær har taget deres forholdsregler i forhold til israels kommende annoncerede angreb på Gaza.

