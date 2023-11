I Israels bestræbelser på at udslette Hamas i Gazastriben, kan militæret gøre brug af en kampvogn, som er bygget med netop det formål for øje.

Det fortæller major og ph.d. i militær ledelse hos Forsvarsakademiet Jakob Rømer Barfod.

»Det er en af de bedst egnede, hvis ikke den bedste, til en bykrig,« vurderer han.

Han omtaler den israelskproducerede Merkava M4-kampvogn, som vi har set både på video og fotos fra Gazastriben i de seneste dage.

Videoen ovenfor er fra Israels væbnede styrker, IDF, og den er angiveligt optaget lørdag 4. november i Gazastriben.

Her har Israel indsat styrker på landjorden, og man er øjensynligt nu i gang med at sikre kontrol over områder dybt inde i den nordlige del.

Det erklærede mål er at udslette Hamas, som 7. oktober udførte et terrorangreb mod Israel, som kostede omkring 1.400 civile livet. Herudover blev flere end 200 personer bortført og taget som gidsler.

Det kan blive en længerevarende og blodig operation, spår Jakob Rømer Barfod, men israelerne kan i modsætning til Hamas råde over et stort antal kampvogne.

»Merkavaen er godt egnet, fordi der er indtænkt bykamp i den fra starten. Den har nogle våben, som er egnede til at blive brugt i bykamp,« forklarer han.

»Og så giver den mulighed for at have mere med – forsyninger, soldater, sårede – end andre kampvogne,« fastslår Jakob Rømer Barfod.

Han uddyber:

»Konkret har man bygget den, så motoren er placeret foran. Det er højst usædvanligt i forhold til andre kampvogne, men på den måde yder motoren faktisk en beskyttelse af de personer, som befinder sig inde i kampvognen,« siger Jakob Rømer Barfod.

»Hvis den bliver ramt forfra, er det motoren, der dermed bliver ramt først. Og hvis motoren går i stykker, vil kampvognen ikke umiddelbart eksplodere, som hvis den havde ammunition liggende i fronten,« understreger han.

I bagenden er Merkava-kampvognen udstyret med et mandskabsrum, som altså giver mulighed for at transportere tropper helt frem på kamppladsen.

Det er der også andre kampkøretøjer, som har kapacitet til, men de har ikke den samme kraftige bevæbning som en Merkava, pointerer Jakob Rømer Barfod.

Merkavaen er således udstyret med en 120mm glatløbet kanon, som man også ser det i eksempelvis de Leopard 2-kampvogne, som Vesten har sendt til Ukraine.

Og dertil kommer, at kampvognen er udstyret med et tungt maskingevær på kuplen, som i modsætning til andre kampvogne kan fjernstyres.

Man behøver altså ikke have en soldat siddende med hovedet ude i det fri for at kunne benytte det.

Jakob Rømer Barfod påpeger samtidig en anden unik detalje ved Merkava-kampvognen:

»Der hænger nogle særprægede kæder løst fra tårnet bagpå og i siderne,« siger han.

»Det er med til at gøre, at hvis kampvognen bliver ramt mellem tårn og undervogn af en raket eller lignende, så vil eksplosionen begynde, når kæderne bliver ramt, og ikke når panseret inde bagved bliver det.«

»Det kan være meget afgørende for, hvor effektiv eksplosionen bliver,« forklarer han.

Her kan man se de særprægede kæder, der hænger fra tårnet på den israelske Merkava. Foto: ATEF SAFADI Vis mere Her kan man se de særprægede kæder, der hænger fra tårnet på den israelske Merkava. Foto: ATEF SAFADI

Hvad er svaghederne ved en Merkava?

»Den er klart mest sårbar bagfra. Og for Hamas-krigerne i Gaza vil det være afgørende, hvis de kan ramme det svage punkt, som er omkring lugen til mandskabsrummet bagerst i kampvognen,« siger Jakob Rømer Barfod.

Han formoder, at israelerne derfor vil placere infanteri omkring kampvognen for at spotte vejsidebomber, miner og ledninger og batterier på jorden og alt muligt, 'som ikke skal være der' for at undgå uventede angreb.

»Men det er sindssygt risikabelt, for vi ved ikke rigtig, hvor meget Hamas har været i stand til at forberede kamppladsen i Gaza City på israelernes ankomst,« fastslår Jakob Rømer Barfod.

»Har de været i stand til at lægge nye miner, placere vejsidebomber og genoprette observationsposter midt i al den ødelæggelse, som vi har set i den seneste måned?,« spørger han.

»Et andet spørgsmål bliver, hvor mange forsyninger Hamas har tilbage, og om de er i stand til at blive genforsynet. Det er meget vanskeligt at sige,« konstaterer Jakob Rømer Barfod.

