Tre mænd og en kvinde, der i otte måneder har været gidsler i Gaza, er blevet fundet.

Den israelske hær oplyser, at den har fundet og reddet fire gidsler i live i Gaza, skriver avisen The Times of Israel.

I forbindelse med befrielsesaktionen er mindst 55 palæstinensere dræbt, og snesevis er såret, oplyser det Hamas-styrede sundhedsministerium i Gaza.

Gidslerne - tre mænd og en kvinde - har været holdt som fanger i Gaza, siden Hamas og dets støtter angreb Israel 7. oktober.

Her blev over 1200 dræbt i Israel og over 250 ført til Gaza som gidsler.

Ifølge den israelske hær blev de fire befriet ved en dristig operation tidligt lørdag morgen i den centrale del af Gaza ved al-Nuseirat.

Gidslernes tilstand beskrives som god.

De fire, der navngives som 25-årige Noa Argamani, 21-årige Almog Meir Jan, 27-årige Andrey Kozlov og 40-årige Shlomi Ziv, var alle deltagere i en festival i det sydlige Israel, da de blev overmandet af palæstinensere og taget som gidsler.

Under befrielsen af de fire gidsler lørdag gennemførte den israelske hær flyangreb mod to Hamas-mål.

Tre af gidslerne blev befriet i én bygning, mens den fjerde blev fundet i en anden bygning ifølge hæren.

Den israelske hærs talsmand siger, at redningen af gidslerne skete under heftig beskydning i hjertet af et beboelsesområde

Han fortæller, at gidslerne var blevet gemt bland civile palæstinensere, men under skarp bevogtning af bevæbnede militsfolk. En israelsk soldat blev hårdt såret under aktionen.

Det eneste hospital, der stadig fungerer i Gaza, oplyser, at de mange sårede, der er bragt ind, bliver opereret med kun en strømgenerator tilsluttet. Der er risiko for, at den sætter ud, mens snesevis af sårede stadig befinder sig ude på gaden.

Det siger en talsperson for sundhedsministeriet i den palæstinensiske landstribe til Reuters.

Ifølge israelske opgørelser er der 116 gidsler tilbage i Gaza. Over 40 af dem formodes at være døde.

/ritzau/