Det siges, at Mohammed Deif har mistet et øje, et ben og en arm. Det siges, at han er delvist lam.

Kun meget få mennesker ved dog, hvordan han i virkeligheden ser ud.

Men stemmen har han.

Og det var den, der tidligt lørdag morgen proklamerede, at Hamas havde indledt et chokangreb på Israel, hvor det blodige omfang bare stiger og stiger dag for dag.

Hamas-tilhængere holder en plakat, der hylder Mohammed Deif – han er ganske sigende portrætteret som en uidentificerbar skygge.

»Vi har besluttet, at nok er nok. Dette er dagen for en af de største kampe, der skal afslutte den sidste besættelse på Jorden,« lød det blandt andet.

At det var lige præcis Mohammed Deifs stemme, der akkompagnerede og tog ansvar for blodsudgydelserne, understregede kun i virkeligheden hans status.

For siden 2002 har han været den ubestridte leder af Hamas' militære fløj, Izzedine al-Qassam-brigaderne.

Og det er derfor, at han i mere end snart tre årtier har været fjende nummer et for Israel. Og efterlyst siden 1995.

Han er manden, der har udviklet Hamas' militære strategier og missilprogrammer. Han er manden, der menes at være hjernen bag utallige offensiver mod Israel.

Som det lød, da USA i september 2015 føjede ham til listen over globale terrorister med ordene:

»Han er kendt for at indsætte selvmordsbombere og for at orkestrere kidnapninger af israelske soldater,« lød det.

Det er også grunden til, at Mohammed Deif lever et liv i skjul. Og har gjort det siden 1990erne.

Det eneste billede, der findes af Mohammed Deif.

Han fik egentlig navnet Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, da han blev født i Khan Yunis-flygtningelejren i 1965, men har med årene tilegnet sig navnet 'Deif', der på arabisk betyder 'gæsten'.

En henvisning til, hvordan han konstant skifter opholdssted eller befinder sig i de omfattende net af underjordiske gange, som han ligeledes står bag.

»Han er meget stille og holder en lav profil. Han har forskellige pas og identiteter, og det er lykkedes for ham, fordi den inderste cirkel omkring ham er meget lille,« som Imad Falouji, tidligere Hamas-medlem – og en af de få personer, der har mødt Mohammed Deif – har sagt til BBC:

»Det er derfor, han stadig er i live.«

På samme måde eksisterer der kun et enkelt billede af topterroristen. Det er det, der ses i artiklen her, og det er mange årtier gammelt.

Mohammed Deif, der har været en del af Hamas siden slut-1980erne, kaldes også 'Katten med de ni liv'.

Det skyldes, at han har overlevet adskillige israelsk attentatforsøg gennem årene. Der tales om i hvert fald syv tilfælde, der skulle være verificerede.

Senest i 2021 lagde man fra israelsk militær ikke skjul på hensigten, da det kom til voldsomme kampe med Hamas.

I Gaza bærer er sørgeoptog Mohammed Deifs døde hustru gennem gaderne.

»Igennem hele operationen har vi forsøgt at udrydde Mohammed Deif,« lød det ifølge The New York Times fra brigadegeneral Hidai Zilberman.

Men selvom lederen af Izzedine al-Qassam-brigaderne har overlevet de mange mordforsøg, har det dog tilsyneladende kostet ham skader på egen krop. Og det har også kostet ham de personer, stod ham nærmest.

For i 2014 mistede han sin hustru og otte måneder gamle søn, da missiler ramt en bygning, hvor israelske efterretninger tilsyneladende sagde, at han opholdt sig.

Det gjorde han ikke.

Dette skulle være Mohammed Deifs far, set i forbindelse med fejringen af en våbenhvile i 2021.

Men mens Mohammed Deif altså i Israel ses som selve ansigtet på den palæstinensiske fjende, bliver han – ikke overraskende – betragtet helt anderledes blandt palæstinenserne selv.

Det viser en reportage fra The Washington Post, der i 2014 besøgte Gaza i forbindelse med de voldsomme kampe, der fandt sted dengang.

»Han er en rollemodel for os. Han er en legende for børn, for alle i Gaza,« som en 32-årig mand sagde.

»Han forsvarer vores hjemland,« som en 14-årig dreng udtrykte det.

I samme forbindelse vurderede den pensionerede israelske general Giora Eiland den rolle, som Mohammed Deif spillede.

Hvilket trækker ildevarslende tråde frem til i dag:

»Det er Mohammed Deif, der tager beslutningerne i Hamas, og han er imod en våbenhvile, fordi han er af den opfattelse, at hver dag, hvor de kan fortsætte kampen, kan betragtes som en sejr,« sagde han.

