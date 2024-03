Luftangreb vækker frygt for, at konflikten mellem Israel og Hizbollah i Libanon vil eskalere yderligere.

Israelske kampfly har onsdag bombet mål i Libanon, meddeler det israelske militær ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fire personer, herunder en kvinde og hendes to børn, er blevet dræbt, mens der er tale om flere sårede. Det meddeler to libanesiske sikkerhedskilder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den libanesiske Hizbollah-milits er en af gruppens folk også blevet dræbt, skriver Reuters.

Det libanesiske medie Naharnet skriver, at mindst fire byer i det sydlige Libanon er ramt.

Luftangrebene vækker fornyet frygt for, at konflikten mellem Israel og Hizbollah vil eskalere yderligere.

Tidligere onsdag oplyste redningsmandskab til avisen Times of Israel, at en kvinde blev dræbt i et raketangreb mod en militærbase i byen Safed i det nordlige Israel.

Hizbollah menes at stå bag raketangrebet.

Syv sårede personer blev bragt på hospitalet.

Israelske medier skriver også, at angrebene har forårsaget strømafbrydelser i byen Galilee, hvor der bor omkring 40.000 indbyggere.

Flere steder i det nordlige Israel lød luftalarmerne onsdag morgen.

Der har jævnligt været sammenstød i grænseområdet mellem Hizbollah og Israels hær, siden krigen i Gazastriben begyndte 7. oktober.

Det har ført til, at titusinder af indbyggere på begge sider af grænsen har måttet flygte fra deres hjem.

Sammenstødene ved grænsen har vakt frygt for, at krigen i Gazastriben vil brede sig i regionen.

Hizbollah og den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse er allierede. Begge grupper er støttet af Iran.

For få dage siden sagde Hizbollahs øverste leder, Hassan Nasrallah, at Hizbollah vil fortsætte med at skyde raketter over grænsen til Israel, så længe den israelske offensiv fortsætter i Gazastriben.

Hizbollah er en betydelig stærkere militær kraft end Hamas.

