Sammen med Norge og Irland har Spanien meddelt, at landet vil anerkende Palæstina som stat.

Israels udenrigsministerium har bedt det spanske konsulat i Jerusalem om at stoppe med at tilbyde konsulære tjenester til palæstinensere.

Det oplyser det israelske udenrigsministerium i en erklæring mandag, skriver AFP.

Ændringen, der træder kraft 1. juni, sker på baggrund af, at Spanien sammen med Irland og Norge i sidste uge meddelte, at de vil anerkende Palæstina som stat.

Anerkendelsen vil træde i kraft tirsdag.

I en separat erklæring siger Israels udenrigsminister, Israel Katz, at han har gennemført "foreløbige straffetiltag mod det spanske konsulat i Jerusalem efter den spanske regerings anerkendelse af en palæstinensisk stat".

- Vi vil ikke finde os i, at Israels suverænitet og sikkerhed bliver skadet, siger han.

- Alle, der giver en pris til Hamas og forsøger at etablere en palæstinensisk terrorstat, vil ikke være i kontakt med palæstinenserne, lyder det videre.

Spanien er et af de europæiske lande, der har været mest kritisk over for Israel, når det gælder krigen i Gazastriben, skriver AFP.

Søndag begrundede Spaniens udenrigsminister, José Manuel Albares, beslutningen om at anerkende en palæstinensisk stat.

Her lød det, at anerkendelsen "er retfærdighed for det palæstinensiske folk og den bedste garanti for sikkerhed for Israel".

Den Internationale Domstol (ICJ) beordrede fredag Israel til at stoppe sin offensiv i Rafah i den sydlige del af Gazastriben.

ICJ er FN's øverste domstol. Men den har ikke magtmidler til at gennemtrumfe afgørelser.

Mandag har den spanske udenrigsminister sagt, at han vil bede de andre EU-medlemslande om at vise officiel støtte til ICJ og om at gøre noget for at sikre, at Israel respekterer dens afgørelser.

- Jeg vil bede de andre 26 partnere om at erklære opbakning til Den Internationale Domstol og dens afgørelse, sagde José Manuel Albares på et fælles pressemøde med sine irske og norske ministerkolleger ifølge Reuters.

Israel har afvist at følge anvisningerne fra ICJ.

Domstolen afgjorde samtidig, at den militante bevægelse Hamas "øjeblikkeligt og uden betingelser" skal løslade de tilbageværende gidsler i Gazastriben. De blev bortført i Israel af Hamas 7. oktober sidste år. Domstolens afgørelse kom, efter at Sydafrika havde indklaget Israel for folkemord.

/ritzau/