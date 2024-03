Israels regering har sagt ja til at sende forhandlere, der skal drøfte frigivelse af gidsler, til Qatar.

Den israelske samlingsregering har lørdag godkendt at sende forhandlere til Qatar for at fortsætte forhandlinger om en våbenhvile i krigen mod Hamas.

Forhandlingerne har også som mål at få de gidsler, der holdes i Gazastriben, frigivet.

Det oplyser embedsfolk og lokale medier.

Forhandlingerne startede i Paris, hvor lederne af de israelske efterretningstjenester Mossad og Shin Bet mødtes med mæglere fra USA, Egypten og Qatar.

Tzachi Hanegbi, der er national sikkerhedsrådgiver i Israel, sagde i et interview på fjernsyn lørdag, at delegationen var vendt tilbage fra Paris, og at "der nok er plads til at bevæge sig mod en aftale".

Forhandlerne havde bedt om at tale med regeringen for "at opdateret os om resultaterne af topmødet i Paris", sagde Hanegbi kort inden mødet i regeringen.

Israelske medier skrev senere, at mødet var overstået, og at regeringen var blevet enig om at sende en delegation til Qatar i de kommende dage for at fortsætte forhandlinger om en våbenhvile på flere uger.

Våbenhvilen skal indeholde at gidsler bliver frigivet i bytte for palæstinensiske fanger i Israel.

Der er et stigende pres på premierminister Benjamin Netanyahus regering for at indgå en aftale, der skal få løsladt gidslerne.

Tusindvis samledes lørdag i Tel Aviv på, hvad der er blevet kaldt Gidslernes Plads for at demonstrere for at få gidslerne fri.

I lørdagens interview sagde Hanegbi, at Israel vil have alle gidsler, der blev taget i angrebet 7. oktober, fri. Det skal starte med kvinderne, siger han.

- Sådan en aftale betyder ikke, at krigen slutter, tilføjer han.

Netanyahu sagde lørdag i en udtalelse, at der ved mødet i regeringen skulle drøftes "de næste skridt i forhandlingerne".

Netanyahu bekræftede også sin plan om at sende landstyrker ind i det sydlige Gaza. Det på trods af omfattende bekymringer om de hundredtusindvis af civile, der er flygtet til byen Rafah i det sydlige Gaza.

En AFP-journalist i Rafah siger, at der var mindst seks luftangreb mod byen lørdag aften.

Israels angreb på Gaza har dræbt mindst 29.606 mennesker ifølge sundhedsministeriet i Gaza, der er styret af Hamas.

Da Hamas 7. oktober angreb det sydlige Israel blev 1160 personer dræbt ifølge israelske tal.

Der blev taget omkring 250 gidsler. 130 af dem menes fortsat at være i Gaza, selv om 30 af dem dog menes at være døde.

/ritzau/AFP