Israel åbner nu døren for humanitære pauser.

Man vil begynde at gennemføre fire timers 'humanitære pauser' i det nordlige Gaza hver dag for at give folk mulighed for at flygte.

Sådan lyder det fra Det Hvide Hus i USA.

Talsmand John Kirby kaldte planen for et skridt i den rigtige retning og sagde, at USA ønsker, at pauserne fortsætter, så længe de er nødvendige.

Den første humanitære pause vil blive annonceret i dag, og Israel har forpligtet sig til at annoncere hvert vindue mindst tre timer i forvejen, sagde han.

