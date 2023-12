Spekulation i kursfald ser ifølge forskere mistænkelig ud. Israelsk myndighed er "bekendt med sagen".

Israelske myndigheder undersøger to amerikanske forskeres påstande om, at nogle investorer måske har kendt til og udnyttet Hamas-angrebet på Israel 7. oktober.

Forskerne mener, at investorerne brugte deres viden til at skaffe sig gevinster.

Det er juraprofessorerne Robert Jackson Jr. fra New York University og Joshua Mitts fra Columbia University, der har fundet eksempler på, at aktier er blevet shortet på en mistænkelig måde op til angrebet.

Når en aktie shortes, spekuleres der i et kursfald.

- Nogle dage før angrebet lod investorer til at forudse de begivenheder, der var på vej, skriver forskerne og henviser til en interesse i at shorte investeringsfonden MSCI Israel Exchange Traded Fund.

Ifølge forskerne var der 2. oktober en "pludselig og markant stigning" i interessen for at shorte fonden, der følger udviklingen i en række israelske aktier.

- Og lige før angrebet steg shortsalget af israelske værdipapirer på børsen i Tel Aviv dramatisk, skriver forskerne i en 66 sider lang rapport.

Reuters har henvendt sig til Børsen i Tel Aviv, som henviser til det israelske finanstilsyn. Tilsynet udtaler:

- Myndigheden er bekendt med sagen, og den er under efterforskning af de relevante parter.

En talskvinde for finanstilsynet ønsker ikke umiddelbart at uddybe udtalelsen. Israelsk politi har ikke udtalt sig.

At shorte er at låne en aktie og sælge den for at spekulere i, at man efterfølgende kan købe den tilbage billigere på markedet. Herefter kan man aflevere den lånte aktie tilbage og lægge differencen i lommen.

- Vores resultater indikerer, at investorer med viden om de kommende angreb profiterede af disse tragiske begivenheder, skriver forskerne.

Historien om det nye studie blev først bragt af det israelske finansmedie The Marker.

