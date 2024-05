Israel er godt og grundig rasende.

Så enkelt kan man sige det, efter Norge og Irland onsdag har anerkendt Palæstina som stat. Og det har allerede fået konsekvenser.

I minutterne efter den norske melding slog Israel fast, at man hjemkalder sine diplomater i Norge og Irland, skriver NRK ifølge AFP.

»I dag sender jeg et klart budskab til Irland og Norge: Israel vil ikke lade dette passere i stilhed. Jeg har netop beordret tilbagekaldelse af de israelske ambassadører i Dublin og Oslo til Israel til yderligere konsultationer i Jerusalem,« udtaler den israelske udenrigsminister Israel Katz.

Israel har set sig sur på Norge og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Erik Flaaris Johansen/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Israel har set sig sur på Norge og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Erik Flaaris Johansen/NTB/Ritzau Scanpix

B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, er ikke i tvivl om, at Israel er oppe i det røde felt.

»Det er et af Israels skarpeste våben. De kunne også have valgt at cutte forbindelse til landene, men det har man alligevel ikke gjort,« siger han og tilføjer:

»Men det er klart, at Israel vil straffe landene, for de føler sig forrådt.«

Samtidig mener han, at det er værd at kigge på det ordvalg, som Israels udenrigsminister benytter om den norske og irske beslutning.

»Udenrigsministeren mener, at beslutningen underminere Israels suverænitet og sætter landets sikkerhed på spil. De mener, at beslutningen sender det signal, at terrorisme betaler sig.«

»Israel siger specifikt, at Norge og Irland belønner Hamas og Iran ved at anerkende Palæstina ved at have udført det værste angreb mod jøder siden Holocaust,« mener Jotam Confino.

Ifølge Jotam Confino antyder Israel også, at beslutningen vil få flere konsekvenser.

»Det kunne være at cutte forbindelse helt og droppe internationale samarbejde inden for forskning eller handel. Det kan også være, Israel bluffer.«

»Men Israel skal tænke sig godt om. De er ikke populære, så de skal ikke gå hårdt til værks. Men det er klart, at det er et stort problem for Israel, at de trækker deres diplomater hjem. De vil jo gerne selv være ansvarlig for at forhandle om Palæstina som stat.«

Omvendt mener Jotam Confino også, at Israel vil sende en række undrende spørgsmål afsted til Norge og Irland.

»Det kan godt være, Israel siger 'fint nok'. Men de vil også spørge landene, hvem der skal repræsentere staten Palæstina. Hvem vil de forhandle diplomatisk med?«

»Hvis det er selvstyret ved Vestbredden, kan det også være problematisk. Det er upopulært og korrupt. Vil Norge og Irland anerkende det? Det hænger ikke sammen. Vil landene kræve valg i Palæstina? Og det vil selvstyret ikke have.«

»Det hele medfører en række spørgsmål, som jeg ikke er sikker på, at der er svar på.«