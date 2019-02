Det er snart 50 år siden, at mennesker første gang nåede Månen. Torsdag sendte Israel en raket afsted.

En ubemandet raket blev torsdag aften lokal tid sendt i vejret fra Cape Canaveral i Florida med det israelske rumskib "Beresheet".

Hvis missionen lykkes, vil det være første gang, at Israel får et rumfartøj på Månen.

Fartøjet blev sendt afsted klokken 20.45 på toppen af en Falcon 9-raket fra firmaet SpaceX, der bliver ledet af bilvirksomheden Teslas stifter, Elon Musk.

- Det er historie, der bliver skabt, og det sker live! Israel stiler mod Månen, og I er alle inviteret til at se med, siger SpaceIl, der designede rumfartøjet, i en besked på Twitter.

Opsendelsen blev fulgt direkte i Israel, hvor landets premierminister, Benjamin Netanyahu, så med side om side med ingeniører fra Israels luftfartsindustri.

"Beresheet", der vejer 585 kilo, betyder "oprindelse" på hebraisk.

Rumskibet blev sendt i kredsløb om Jorden, og herfra skal det bruge sin egen motor til at komme sikkert gennem en rejse på syv uger for at nå Månen. Målet er at være fremme 11. april.

Missionen tager del i en fornyet global interesse for Månen, som bliver betegnet som Jordens "ottende kontinent".

I år er det 50 år siden, at astronauter for første gang nåede Månen.

