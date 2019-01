Ifølge israelsk militær er landet natten til mandag i gang med at angribe iranske al-Qud-styrker i Syrien.

Israel er i gang med at angribe iranske al-Qud-styrker i Syrien. Det oplyser israelsk militær kort efter midnat til mandag.

Samtidig advarer Israels militær syriske styrker mod at angribe israelsk territorium eller israelske styrker.

De iranske al-Qud-styrker er en enhed, der er dedikeret til at kæmpe i udlandet.

Israels militær oplyste søndag, at landets luftforsvarssystemer havde opfanget et missil affyret fra Syrien. Det skete, efter at den syriske regering havde beskyldt Israel for at udføre luftangreb i den sydlige del af landet.

Det israelske militær oplyser ikke yderligere i sin erklæring natten til mandag.

/ritzau/AFP