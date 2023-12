Israel og USA siger, at grænseovergangen Kerem Shalom åbnes for inspektion af lastbiler med nødhjælp.

Det tyder på, at Israel på USA's opfordring torsdag er gået med til at åbne Kerem Shalom-grænseovergangen i det sydligste Gaza for inspektion og gennemgang af lastbiler med nødhjælp.

- Vi vil åbne Kerem Shalom - kun for inspektion. Det vil ske i løbet af de næste par dage, siger Elad Goren, som er leder af Cogat, en israelsk myndighed med ansvar for koordinering i de palæstinensiske områder.

En højtstående amerikansk embedsmand siger ifølge nyhedsbureauet, at Israel på amerikansk anmodning har indvilget i at åbne Kerem Shalom og at USA har forhandlet med Israel om dette i ugevis.

Martin Griffiths, der er FN's chef for nødhjælp, siger, at forhandlingerne om åbningen af grænseovergangen er i gang.

- Der er nu lovende tegn på, at den (grænseovergangen, red.) snart kan åbne.

I tilfælde af, at det lykkes, vil det være et stort løft af de humanitære indsatser, som sørger for, at der kommer mere hjælp til den palæstinensiske enklave, siger Griffiths.

- Det ville være det første mirakel, vi har set i nogle uger. Men det vil også være et kæmpe løft af den logistiske proces, som er nødvendig for en humanitær operation.

Kerem Shalom ligger ved Gazas sydlige grænse til Israel og Egypten, ikke langt fra grænseovergangen ved Rafah, som i øjeblikket er den eneste grænseovergang, hvor lastbiler med nødhjælp kan blive inspiceret og køre ind i Gaza.

Lastbilerne som bliver inspiceret ved Kerem Shalom vil forsat skulle krydse grænsen ved Rafah.

Før krigen blussede op 7. oktober ankom flere end 60 procent af de lastbiler, der skulle ind i Gaza, gennem Kerem Shalom-grænseovergangen.

/ritzau/Reuters