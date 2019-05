Natten til mandag er Israel og Hamas-bevægelsen blevet enige om at indstille gensidige angreb.

Israel og den palæstinensiske enklave Gaza er blevet enige om stoppe de gensidige angreb, som hen over weekenden har kostet adskillige mennesker livet.

Det oplyser en tv-station, der kontrolleres af den palæstinensiske Hamas-bevægelse, samt en palæstinensisk kilde natten til mandag.

- Aftalen om en våbenhvile begynder mandag klokken 04.30, siger en palæstinensisk embedsmand med kendskab til aftalen til nyhedsbureauet Reuters.

Det nævnte tidspunkt svarer til klokken 03:30 dansk tid.

Oplysningen er ikke bekræftet fra israelsk side.

Søndag blev 19 palæstinensere dræbt i israelske luftangreb. Deriblandt er mindst otte medlemmer af Hamas og Islamisk Jihad, der er den væbnede gren af Hamas. Adskillige af de øvrige ofre er civile ifølge Reuters.

Blandt de dræbte er Hamed Ahmed al-Khodary, der er et højtstående medlem af Hamas.

Militæret i Israel mener, at han havde ansvaret for at overføre penge fra Iran til bevæbnede grupper i Gaza. Hamas har bekræftet, at al-Khodary er dræbt.

Desuden er mindst fire civile israelere omkommet, efter at militante palæstinensere har affyret raketter ind over det sydlige Israel.

Militæret i Israel oplyser, at der er sendt over 600 raketter i retning af byer i det sydlige Israel. Over 150 af raketterne blev skudt ned af Israels forsvarssystem.

Hvis våbenhvilen står ved magt, falder den sammen med ramadanen - den muslimske fastemåned - som begynder mandag.

Sent søndag aften meddelte Hamas-leder Ismail Haniyeh, at bevægelsen ikke efterstræbte en eskalering af konflikten. Han omtalte også muligheden for en våbenhvile.

/ritzau/Reuters