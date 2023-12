Ifølge Israels militær blev tre bomber sprængt tæt på israelske soldater i den nordlige del af Gazastriben.

Et antal israelske soldater er blevet lettere såret i den nordlige del af Gazastriben, hvor de ifølge Israels militær (IDF) blev angrebet af Hamas.

Det meddeler militæret tirsdag.

IDF beskylder i et opslag på det sociale medie X den militante palæstinensiske bevægelse for brud på våbenhvilen.

Omvendt beskylder Hamas Israel for at have angrebet først, skriver avisen Times of Israel.

En talsmand for Hamas' væbnede gren siger, at gruppens krigere reagerede på en "klar overtrædelse" af våbenhvilen fra israelsk side.

Det førte til et sammenstød, siger talsmanden.

Ifølge Israels militær blev tre bomber sprængt to steder tæt på israelske soldater i den nordlige del af Gazastriben.

Desuden blev der også skudt mod soldaterne, som skød tilbage, skriver IDF på X.

- IDF's soldater befandt sig i stillinger, der er i overensstemmelse med den operative pauses rammer.

Der er ikke umiddelbart yderligere oplysninger om, hvad der skete.

En fire dage lang våbenhvile mellem Israel og Hamas trådte i kraft fredag morgen.

Mandag eftermiddag blev parterne enige om at forlænge den med to døgn.

Tirsdag var der for femte dag i træk derfor ikke nogen kampfly at se på himlen over Gazastriben og ingen eksplosioner at høre.

Både Hamas og Israel melder dog om, at der tirsdag morgen blev affyret et skud fra en israelsk kampvogn i et område ved Gaza By. Der er ingen meldinger om sårede eller dræbte.

Ifølge IDF affyrede de israelske soldater i området et varselsskud, fordi nogen kom for tæt på, skriver Reuters.

I syv uger har Israel foretaget tusindvis af luftangreb mod Gazastriben og har sendt soldater ind i den nordlige del af enklaven.

Det har ifølge det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium kostet knap 15.000 palæstinensere livet.

Den omfattende israelske offensiv kommer som svar på Hamas' angreb mod Israel 7. oktober, hvor den militante gruppe dræbte omkring 1200 mennesker og tog omkring 240 andre som gidsler.

/ritzau/