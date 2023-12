13 israelske kvinder og børn samt syv udlændinge ventes ifølge israelsk medie frigivet søndag.

Israel har søndag modtaget den tredje liste over gidsler, som vil blive frigivet af Hamas som led i en våbenhvileaftale.

Det skriver det britiske medie BBC.

Ifølge det israelske medie The Times of Israel er det 13 kvinder og børn, som skal løslades søndag. Desuden er det angiveligt planen, at syv udenlandske statsborgere også løslades.

Avisens meldinger kommer fra Qatar, der har spillet en rolle som mægler i våbenhvilen mellem den palæstinensiske bevægelse Hamas og Israel.

Også Egypten har modtaget en liste på 13 israelere og 39 palæstinensere, der skal frigives søndag. Det melder et mediekontor for den egyptiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De seneste dages udvekslinger har dog været præget af en del usikkerhed om antallet indtil det sidste.

Søndag ankom den anden gruppe af gidsler - 13 israelere og fire thailændere - ifølge nyhedsbureauet Reuters til Israel. De var en del af lørdagens udveksling, hvor der opstod uenighed om mængden af nødhjælp til Gaza undervejs.

Hamas udskød således udleveringen, fordi bevægelsen ikke mente, at Israel overholdt sin del af aftalen om nødhjælp.

Problemet blev dog løst - blandt andet med hjælp fra mæglerne Egypten og Qatar. Det skriver Reuters. Uenigheden viste, at den foreløbigt fire dage lange våbenhvile er skrøbelig.

Som led i aftalen er det planen, at 150 palæstinensiske fanger samt 50 gidsler hos Hamas skal frigives.

Våbenhvilen kan forlænges, hvis parterne kan blive enige om yderligere udvekslinger.

Gidslerne hos Hamas er del af en gruppe på omkring 240 mennesker, som blev bortført, da Hamas trængte ind i det sydlige Israel 7. oktober.

Her blev omkring 1200 mennesker, hovedsageligt civile, ifølge israelske myndigheder dræbt.

Knap 15.000 er blevet dræbt i Gaza i Israels efterfølgende offensiv, oplyser palæstinensiske sundhedsmyndigheder.

/ritzau/