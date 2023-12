Israel er i gang med at gennemgå liste over gidsler til frigivelse fra Hamas, oplyser premierministerkontor.

Israel har modtaget en liste på 11 gidsler, der ventes frigivet af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas mandag.

Det er sket på dag fire af en våbenhvile med Hamas.

Det skriver det israelske medie Haaretz mandag morgen.

Ifølge det israelske premierministerkontor er der "diskussioner" vedrørende listen. Det uddybes ikke umiddelbart, hvad diskussionerne omhandler.

- Vi kommer med yderligere information, når det er muligt, udtaler premierministerkontoret på vegne af Gal Hirsch, som er regeringens gidselkoordinator.

En embedsmand med kendskab til sagen udtaler til nyhedsbureauet Reuters, at parterne har udtrykt bekymringer vedrørende dagens lister, som også omfatter palæstinensiske fanger.

- Der er et mindre problem med dagens lister. Qatarerne arbejder med begge parter på at løse det og undgå forsinkelser, siger personen.

I løbet af de tre dage, der indtil videre er gået, er 39 israelske gidsler blevet frigivet til gengæld for 117 palæstinensere.

Frigives 11 yderligere gidsler, bringer det det samlede antal frigivne israelske gidsler op på 50. Det er netop, hvad der var en del af aftalen for den fire dage lange våbenhvile.

Parterne har dog åbnet for, at våbenhvilen kan forlænges, hvilket som udgangspunkt vil indebære yderligere udvekslinger.

USA's præsident, Joe Biden, talte søndag i telefon med den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu.

Biden har udtrykt håb om forlængelse af våbenhvilen. Og Netanyahu har sagt, at det er han åben for.

Men den israelske premierminister sagde ifølge nyhedsbureauet Reuters til Biden, at når våbenhvilen er slut, "vender vi tilbage med fuld styrke for at nå vores mål".

Målene er "elimineringen af Hamas, at sikre at Gaza ikke vender tilbage til, hvad det var, og selvfølgelig frigivelse af alle vores gidsler", sagde Netanyahu.

Den seneste opblussen i den årtier lange konflikt begyndte, da den militante palæstinensiske bevægelse Hamas 7. oktober brød igennem grænsen mellem Israel og Gazastriben.

Ifølge Israel blev omkring 1200 mennesker dræbt, størstedelen af dem civile. Omkring 240 blev bragt tilbage til Gazastriben som gidsler.

I den efterfølgende israelske offensiv har knap 15.000 mennesker ifølge Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza mistet livet.

