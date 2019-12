Forhandlingerne om en samlingsregering brød sammen, og dermed skal Israel til valg - formodentlig i marts.

Israelske politikere har onsdag misset en deadline for at danne ny regering.

Dermed skal landet for tredje gang på 12 måneder til valg, hvilket er første gang i landets historie, skriver nyhedsbureauet AFP.

De forskellige partier havde fået indtil midnat onsdag til at finde en kandidat, der kunne skaffe et flertal i det israelske parlament, Knesset, på baggrund af fordelingen af sæder efter det seneste valg i september.

Men forhandlingerne om en samlingsregering mellem premierminister Benjamin Netanyahu og Benny Gantz fra Blå og Hvid brød sammen.

Det står nu klart, at israelerne igen skal til stemmeurnerne tidligt i marts. Den præcise dato diskuteres dog fortsat i Knesset.

Knesset havde allerede tidligere onsdag igangsat en proces med at opløse sig selv, hvor man satte en ny valgdato til 2. marts, skriver nyhedsbureauet dpa.

Loven, der skal opløse parlamentet, skal dog igennem to yderligere behandlinger, før den er gældende. Disse ventes at finde sted tidligt torsdag ifølge dpa.

Hverken Netanyahus Likud-parti eller Blå og Hvid med Benny Gantz i spidsen er lykkedes med at finde flertal efter de to seneste valg i september og april.

De to partiledere havde i denne omgang hver fået 28 dage til at skabe en fungerende koalition.

Men ingen af de to lykkedes med at overbevise kongemageren Avigdor Lieberman fra partiet Yisrael Beiteinu til at blive en del af deres koalition.

Netanyahu er som premierminister under stort pres, da han er tiltalt i sager om svindel, mandatsvig og bestikkelse.

Endnu er der ikke sat en startdato på en retssag imod ham, men indtil da skal Netanyahu også forsøge at holde styr på de indre linjer, da Likud vil holde formandsvalg 26. december ifølge AFP.

Netanyahu har imidlertid en stor skare af meget loyale folk i partiet, og flere ser ham som favorit til at blive på posten.

Allerede inden nyvalget blev bekræftet, sendte Gantz og Netanyahu beskyldninger mod hinanden og begyndte deres valgkampagner.

- De tvang os til nyvalg, sagde Netanyahu i en video offentliggjort af Likud ifølge AFP.

- Hvis vi vil være sikre på, at det ikke sker igen, er der kun en ting at gøre, og det er at vinde og at vinde stort, lød det i videoen.

Gantz på den anden side gav Netanyahu skylden.

- Vi har kurs mod et tredje valg i dag på grund af Netanyahus forsøg på at opnå immunitet, sagde Blå og Hvid-lederen til Knesset.

- Vi må modsætte os dette.

/ritzau/