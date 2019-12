Forhandlingerne om en samlingsregering brød sammen, og dermed skal Israel til valg i marts.

Israelske politikere har onsdag misset en deadline for at danne ny regering, og dermed skal landet for tredje gang på 12 måneder til valg.

De forskellige partier havde fået indtil midnat onsdag til at finde en kandidat, der kunne skaffe et flertal i det israelske parlament, Knesset, på baggrund af fordelingen af sæder efter det seneste valg i september.

Men forhandlingerne om en samlingsregering mellem premierminister Benjamin Netanyahu og Benny Gantz fra Blå og Hvid brød sammen.

Det står nu klart, at israelerne igen skal til stemmeurnerne tidligt i marts. Den præcise dato diskuteres dog fortsat i Knesset.

/ritzau/AFP