Sprængstoffer er blevet beslaglagt og over 20 personer er pågrebet, siger sikkerhedstjenesten Shin Bet.

Jerusalem. Den israelske sikkerhedstjeneste siger søndag aften, at den har afsløret en "angrebscelle", der tilhører den islamistiske gruppe Hamas. Sprængstoffer er blevet beslaglagt, og over 20 personer er blevet pågrebet.

Gruppen havde ifølge en erklæring fra sikkerhedstjenesten Shin Bet været aktiv i et halvt år og planlagde angreb mod israelske mål, da den blev optrævlet i april.

Ifølge erklæringen var cellens medlemmer overvejende fra Nablus på Vestbreddens nordlige del.

- Vi har foretaget anholdelser og neutraliseret sprængstoffer. I en landsby i nærheden af Nablus fandt vi en bombe på syv kilo, som var klar til brug, siger officer i hæren Guy Rousso til journalister.

Rousso har selv deltaget i operationen mod gruppen.

Shin Bet oplyser, at der også blev fundet udstyr til fremstilling af bomber, og at "graverende angreb" er blevet afværget.

- Anholdelserne understreger endnu en gang, at Hamas har vilje og ressourcer til at opbygge en terrorinfrastruktur til angreb i Israel, siger Shin Bet i en pressemeddelelse.

Hamas har kontrollen over Gazastriben, og Israel anser gruppen for at være landets fjende nummer et.

Vestbredden er styret af det palæstinensiske selvstyre under ledelse af præsident Mahmoud Abbas.

Siden slutningen af marts er mindst 130 palæstinensere blevet dræbt. Langt de fleste var ubevæbnede demonstranter.

/ritzau/AFP