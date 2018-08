Tre palæstinensere er omkommet under Israelsk bombeangreb, mens Hamas har sendt 70 raketter den anden vej.

Jerusalem. Himlen over Israel og Gazastriben har sent onsdag aften været lyst op af eksplosioner og raketter, der er fløjet frem og tilbage mellem de stridende parter.

En række raketter blev først affyret fra Gazastriben mod Israel, som kort derefter responderede ved at bombe 12 mål i Gazastriben.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tre palæstinensere mistede livet, mens mindst seks blev såret, oplyser sundhedsmyndighederne i Gaza.

Ifølge den militante Hamas-bevægelse, der har kontrollen i Gazastriben, er en Hamas-soldat blandt de omkomne, skriver AFP.

Derudover skal også en gravid 23-årig kvinde og hendes 18 måneder gamle datter have mistet livet i Gazastriben under angrebet, skriver nyhedsbureauet dpa.

Raketterne fra Gaza mod Israel er efterfølgende fortsat og skal have såret tre israelere.

Ifølge det israelske militær er der i alt tale om 70 raketter, hvoraf 11 er blevet afværget af det israelske raketforsvarssystem.

Hovedparten af de øvrige raketter har ramt åbne landskaber i Israel, hvor ingen er kommet til skade, oplyser militæret.

FN fordømmer Hamas' raketangreb mod Israel.

- Jeg er dybt rystet over den seneste eskalering af angreb mellem Gaza og Israel, og særligt over de mange raketter, der i dag er blevet affyret mod det sydlige Israel, lyder det fra FN's udsendte Nickolay Mladenov i en pressemeddelelse.

Gazas raketangreb mod Israel kommer, efter at to Hamas-soldater blev dræbt af Israelske styrker i tirsdags. Hamas har advaret Israel om at ville gengælde angrebet.

Optrapningen af konflikten mellem Israel og Hamas er sket efter et kortvarigt håb om en vedvarende våbenhvile mellem parterne.

Sammenstød langs grænsen til Gazastriben har siden marts medført, at 163 palæstinensere har mistet livet, mens en israelsk soldat er blevet skudt af en en palæstinensisk snigskytte.

Gazastriben er et område mellem Israel, Egypten og Middelhavet. Der bor omkring to millioner palæstinensere.

/ritzau/