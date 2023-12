I weekenden blev det meldt ud, at Israels hær nu er gået ind i den sydlige del af Gazastriben i sin kamp mod Hamas.

Dermed kæmpes der nu i hele enklaven. Og det kan udvikle sig til en stor humanitær katastrofe, mener ekspert.

Da Israel begyndte sine bombardementer af den nordlige del af Gazastriben efter Hamas' terrorangreb 7. oktober, var det med ét bestemt råd til lokalbefolkningen:

Søg mod syd.

Her var der ikke de samme voldsomme bombeangreb. Og da Israel gik ind med soldater i den nordlige del af Gaza, blev der gentagne gange åbnet korridorer, hvor civilbefolkningen kunne flygte fra eksempelvis Gaza By i nord til områder i syd, inden bomberne igen faldt og jævnede bygninger med jorden.

Men efter den korte våbenhvile, hvor der blev udvekslet gidsler og fanger, er krigshandlingerne blevet genoptaget fra både Israel og Hamas.

Denne gang med angreb i den sydlige del af striben. Hele Gaza er under israelsk angreb.

»Det virker til, at Israel er gået ind tidligere end planlagt. Det er blandt andet på grund af et tidspres fra USA,« siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Kenneth Buhl.

Han ser dog også andre årsager til, at Israel nu er gået til angreb på den sydlige del af Gazastriben.

»En del af Hamas' lederskab sidder i syd, og Israel er gået bevidst efter dem. De har bombet for at dræbe dem, uden tanke på de civile,« siger Kenneth Buhl.

Og så har han en teori, der yderligere kan forklare, hvorfor Israel nu er gået ind i det sydlige Gaza.

»Måske er det lykkedes for Hamas at få fragtet deres folk sydpå under våbenhvilen. Det er ikke noget, jeg ved, men det ville give strategisk mening at gøre. Og hvis det passer, så er det endnu en god grund for Israel til at gå ind i syd,« siger Kenneth Buhl.

De israelske angreb på det sydlige Gaza er blevet intensiveret. Her ser vi et billede fra byen Rafah. Foto: Mohammed Salem/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere De israelske angreb på det sydlige Gaza er blevet intensiveret. Her ser vi et billede fra byen Rafah. Foto: Mohammed Salem/Reuters/Ritzau Scanpix

I forbindelse med Hamas' terrorangreb på Israel 7. oktober blev omkring 1200 personer dræbt, mens mere end 200 blev taget som gidsler.

Siden har israelske bombardementer og angreb på Gazastriben ført til mere end 14.000 dødsfald. Mange civile – ikke mindst børn – har mistet livet i Israels kamp for at udrydde Hamas.

»En stor del af befolkningen i Gaza er børn. Så hvis 100 personer bliver dræbt, vil der typisk være 30-40 af dem, der er børn,« siger Kenneth Buhl.

»Det kan blive en stor humanitær katastrofe med Israel, der også går ind i syd,« uddyber Kenneth Buhl.

Israel ønsker at undgå en humanitær krise. Og presset udefra for at undgå civile tab er stigende. Ikke mindst fra USAs side.

Og derfor har Israel oprettet felter i Gazastriben, hvor civile kan søge hen og være i sikkerhed for bomber og andre krigshandlinger.

Det kan muligvis fungere, forklarer Kenneth Buhl. Han mener dog, at felterne kan være for små til, at de kommer til at virke efter hensigten.

Israel er lige nu presset fra flere sider. Og det kan være endnu en forklaring på, at de nu er i hele Gazastriben.

Men det pres kan ende med at gøre en eventuel humanitær krise værre, mener den danske ekspert.

»Verdens pres på Israel for at skåne civile kan give bagslag. For det betyder, at Israel skal bevæge sig hurtigere, hvis de skal udrydde Hamas. Og så kan der komme flere civile ofre,« siger Kenneth Buhl.