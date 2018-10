Voldsomme protester i Gaza får Israels forsvarsminister til at indskrænke palæstinensernes adgang til fiskeri.

Jerusalem. Israel har lørdag indført nye restriktioner mod Gaza. Denne gang en reduktion af fiskezonen ud for Gazastribens kystlinje.

Det oplyser Israels forsvarsminister, Avigdor Lieberman, i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen kommer i kølvandet på de seneste ugers tiltagende protester blandt palæstinenserne i den Hamas-kontrollerede Gazastribe.

Der venter "yderligere tiltag, hvis de voldelige hændelser fortsætter", advarer forsvarsministeren i meddelelsen ifølge nyhedsbureauet AP.

Reduktionen af fiskezonen er en del af Israels økonomiske blokade af Gazastriben, som har været i gang den seneste måned.

Fiskezonen vil blive reduceret fra ni til seks internationale sømil.

Et internationalt sømil svarer til 1852 meter, hvormed palæstinenserne i området fremover vil have lidt over 11 kilometer at fiske på.

Ifølge Oslo-aftalen fra begyndelsen af 1990'erne skulle de palæstinensiske fiskere være sikret adgang til 20 internationale sømil langs kysten.

Beslutningen om øgede restriktioner kommer ifølge forsvarsministeriet på grund af voldelige sammenstød ved grænsen mellem Israel og Gaza, som senest fredag sårede 376 personer.

Tre palæstinensere blev desuden dræbt af israelske styrker, heriblandt en 13-årig dreng, skriver AP.

Der har været protester i Gaza mindst en gang om ugen siden den 30. marts. Demonstranterne kræver blandt andet et stop for Israels økonomiske blokade.

Fredagens protester var større og voldsommere end de tidligere ugers.

Ifølge den israelske hær deltog omkring 20.000 palæstinensere, og mange kastede eksplosiver mod de israelske soldater.

Israels forsvarsminister havde forud for fredagens protest advaret Hamas om øgede restriktioner.

Mindst 198 palæstinensere har mistet livet siden protesterne begyndte i marts. En israelsk soldat er blevet skudt og dræbt i samme periode.

/ritzau/