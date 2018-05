Se videoen foroven: Her tager Trump historisk beslutning.



Efter USA’s beslutning om at trække sig ud af atomaftalen med Iran, har Israel tirsdag aften indkaldt reservestyrker i form af specialstyrker og efterretningsfolk.

Den israelske hær mener, at Iran kan formodes at foretage en form for gengældelsesangreb mod Israel fra områder i Syrien, skriver det israelske medie Haaretz.



Samme medie rapporterer, at Israel tirsdag aften har observeret ’usædvanlige bevægelser’ fra iranske styrker, og at der kort efter Trumps tale tirsdag aften var meldinger om eksplosioner i den sydlige del af Damaskus, Syriens hovedstad.

Samtidig er beskyttelsesrum ifølge Haaretz blevet åbnet for offentligheden i den nordlige del af Israel.

Nyheden om Trumps beslutning om af træde ud af atomaftalen med Iran og genindføre sanktioner, har tirsdag aften medført en bølge af kritik fra flere verdensledere.

Aftalen, som USA altså nu trækker sig ud af, blev indgået i 2015 mellem de tre største lande i EU samt Kina, Rusland, USA og Iran.

Forstå Atomaftalen på 1 minut Atomaftalen med Iran blev indgået i juli 2015 og løber efter planen til 2025.

Den sikrer internationale atominspektører adgang til iranske atomanlæg.

Iran forpligter sig til, at atomprogrammet kun er til civile formål, og Iran skal reducere sit lager af beriget uran, så landet ikke kan fremstille kernevåben.

Til gengæld er en lang række internationale sanktioner mod Iran blevet ophævet.

Aftalen er indgået mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien - plus Tyskland. Kilde: AFP /ritzau/