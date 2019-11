Avigdor Lieberman kan afgøre, hvem der bliver Israels næste premierminister. Men ingen har overbevist ham.

De israelske vælgere kan godt begynde at forberede sig på at skulle i stemmeboksen for tredje gang på under et år.

Det står klart, efter at den tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman fra partiet Yisrael Beiteinu onsdag har afvist at støtte nogen af de to kandidater til den israelske premierministerpost.

Den tidligere hærchef Benny Gantz, der leder partiet Blåt og Hvidt, fik til opgave at danne regering i Israel, efter at det ikke lykkedes for den fungerende premierminister, Benjamin Netanyahu, at forme en regering.

Gantz' frist udløber dog onsdag. Liebermans udmelding betyder dermed, at det heller ikke ser ud til at lykkes for Gantz.

Liebermans nationalistiske parti har fået nok stemmer til at gøre enten Netanyahu eller Gantz til premierminister.

Ingen af dem har dog overbevist ham om, at de er de rette til at lede Israel.

- Som det ser ud nu, så er vi på vej mod et nyt valg, lyder det onsdag fra Avigdor Lieberman.

Israel var til valg i april og senest i september i år.

/ritzau/AFP