Spaniens premierminister kritiserer Israels militære operation i Gaza. Derfor tilbagekalder Israel ambassadør.

Den israelske udenrigsminister, Eli Cohen, siger torsdag, at han kalder Israels ambassadør i Spanien hjem.

Det skriver han i et opslag på det sociale medie X, som tidligere hed Twitter.

Årsagen er, at den spanske premierminister Pedro Sanchez er kommet med kritiske bemærkninger, der sætter spørgsmålstegn ved lovligheden af Israels militære operation i Gaza.

- Efter de uhyrlige bemærkninger fra den spanske premierminister, som endnu en gang kommer med beskyldninger, besluttede jeg at tilbagekalde vores ambassadør i Spanien, skriver Eli Cohen blandt andet i opslaget.

De diplomatiske spændinger mellem Israel og Spanien er steget efter gentagne bemærkninger fra Pedro Sanchez, der kritiserer Israels operationer i Gaza, der kom som reaktion på Hamas' angreb på Israel 7. oktober. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Israel mener ikke, at international lov er blevet overtrådt.

- Israel handler og vil fortsætte med at handle i henhold til international lov. Og vi vil fortsætte krigen, indtil alle gidslerne er returneret, skriver Eli Cohen i opslaget på X.

Ifølge AFP blev den israelske ambassadør i Spanien tilbagekaldt, efter at Pedro Sanchez sagde i et interview, at han er alvorligt i tvivl om lovligheden i Israels handlinger i Gazastriben.

I et interview torsdag i spansk tv siger Pedro Sanchez, at verden må fortælle Israel, at "de er nødt til at basere sine handlinger på international humanitær lov".

Han mener, at de billeder, der er offentliggjort og det stigende antal af mennesker, der dør - især børn - gør, at han er i tvivl om, hvorvidt loven bliver overholdt. Det skriver AFP.

Israel har også kaldt sine ambassadører fra Tyrkiet og Sydafrika hjem, efter at landenes ledere er kommet med lignende bemærkninger om konflikten i Gaza.

/ritzau/