Som det første land har Israels luftvåben to gange testet F-35 stealth kampflyet i kamp, siger militær leder.

Jerusalem. Det israelske luftvåben siger, at det er det første land, som har anvendt det amerikansk byggede F-35 stealth kampfly i kamp.

Den øverstbefalende for luftstyrken, general Amikam Norkin, fremsatte bemærkningen, som er blevet offentliggjort på militærets officielle Twitter-profil. Israelske medier citerer generalen for at sige, at israelerne har testet flyet i angreb.

- Vi flyver F-35 i hele Mellemøsten, og vi har allerede anvendt dem til angreb - på to forskellige fronter, siger han.

F-35-fly skal erstatte det danske flyvevåbens F-16-maskiner. Flyet, der bygges af amerikanske Lockheed Martin, laves med stealth-teknologi, som gør det svært at se flyet på en radar.

Udviklingen af F-35 har kostet Pentagon næsten 400 milliarder dollar, hvilket gør våbenprogrammet til USA's dyreste gennem tiderne.

Danmarks valg af F-35 som erstatning for Forsvarets nuværende, slidte F-16-fly har været genstand for kritik.

Blandt andre De Konservative har påpeget, at F-35 er et fly under udvikling. Liberal Alliance var bekymret for, at investeringen i et uprøvet kampfly kunne ende galt.

