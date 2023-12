Ifølge iagttager vil Israel måske ændre taktik fra total krig til små intense eftersøgningsoperationer.

Israels forsvarsminister, Yoav Gallant, har siden Hamas-angrebet den 7. oktober haft en stor plakat hægende på væggen i sit kontor med billeder af et stort antal ledere fra den militante palæstinensiske gruppe.

De mange fotos er arrangeret i en pyramide med toplederne øverst. En del billeder er overstreget med kryds, som viser, at den pågældende er blevet dræbt.

I bunden er der rækker med juniorledere, som styrer mindre kampgrupper.

Øverst er blandt andre Mohammed Deif, som planlagde angrebet på Israel den 7. oktober. Ved siden af Deif, som styrer den militære fløj i Hamas, er hans højrehånd, Marwan Issa, samt Hamas-lederen i Gaza, Yahya Sinwar.

Deif mangler et øje, en arm og begge ben efter mindst syv israelske attentater mod ham. Hans hustru og to af hans børn blev dræbt ved et israelsk angreb i 2014.

Israel genoptog fredag bombardementer af mål i Gaza, hvor det israelske militær har et erklæret mål om at dræbe eller tilfangetage de tre ledende Hamas-medlemmer.

Under den syv uger lange militære kampagne mod Hamas er over 15.000 mennesker blevet dræbt ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza, som styres af Hamas. Dødstallet har ført til international kritik af Israel.

Den 61-årige Sinwar udgør sammen med Deif og Issa, som begge er 58 år, et hemmeligt militært råd, som planlagde og udførte angrebet på Israel lørdag den 7. oktober. Over 1200 mennesker blev dræbt, og 240 blev taget som gidsler i det blodigste angreb på Israel i landets 75 år lange historie.

De tre ledere står for militære operationer og har også ledet forhandlingerne om udveksling af gidsler og fanger. De opererer formentlig fra bunkere i tunnelnetvæket under Gaza, siger tre Hamas-kilder til Reuters.

Det vil efter alt at dømme kræve en langvarig og krævende indsats, men der er tegn på, at israelerne er ved at ændre taktik fra en total krig til små intense operationer, siger tre regionale iagttagere til Reuters.

Israels forsvarsminister siger, at de tre Hamas-ledere "leder på lånt tid". Han giver udtryk for, at den israelske efterretningstjeneste, Mossad, vil finde frem til dem.

To militære eksperter siger til Reuters, at drab på Sinwar, Deif og Issa vil være en vigtig symbolsk sejr for Israel, men at der ikke er nogen garanti for, at det sker.

Støttet af droner og fly har israelske soldater gennemsøgt mindre befolkede områder i det nordlige og vestlige Gaza, men de sværeste og mest destruktive faser af kampene kommer måske først senere, siger militære eksperter med henvisning til det labyrintiske tunnelnetværk, som Hamas har bygget under Gaza-enklaven.

Nogle tunneler ligger 80 meter under jorden og kan kun vanskeligt ødelægges ved luftangreb.

En israelsk officer har overfor Reuters anslået, at omkring 5000-folk er blevet dræbt - det er omkring en femtedel af militsens anslåede styrke.

/ritzau/Reuters