Israel har delt Gazastriben i to og vil nu i den ene del forsøge at dræbe så mange medlemmer af Hamas, som man kan, forventer dansk ekspert.

Gazastriben er ikke længere ét samlet område.

Israels militære styrker har nemlig i weekenden haft succes med at drive en kile ind og opdele Gazastriben i to – en nordlig og en sydlig del.

Det hævdede det israelske militærs talsmand Daniel Hagari i en pressebriefing søndag.

Og dermed er der opstået en ny situation i den militære konfrontation mellem Israel og terrororganisationen Hamas.

Det konstaterer major Jakob Rømer Barfod, som er ph.d. i militær ledelse hos Forsvarsakademiet, mandag.

»Jeg forestiller mig, at Israel har efterretninger, som peger på, at Hamas-krigerne hovedsageligt befinder sig i det nordlige område i og omkring Gaza City,« siger Jakob Rømer Barfod.

Israels militærtalsmand Daniel Hagari taler med pressen i Tel Aviv 18. oktober. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Israels militærtalsmand Daniel Hagari taler med pressen i Tel Aviv 18. oktober. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP/Ritzau Scanpix

»Så det, som vi ser nu, er formodentlig en form for inddæmning og afskærmning, som fjerner Hamas-krigernes mulighed for at flygte til den sydlige del,« forklarer Jakob Rømer Barfod desuden.

Han forventer, at det israelske militær nu vil forsøge at bevæge sig nordpå fra de nuværende positioner i Gazastriben.

Men også fra andre sider vil man presse Hamas, forventer Jakob Rømer Barfod.

»Det vil være som, at Israel langsomt knytter en hånd rundt om Hamas. Og så vil man forsøge at slå så mange Hamas-folk som muligt ihjel i området,« forklarer han.

Vi vil derfor se Israel fortsætte landoperationen med soldater og pansrede køretøjer og kampvogne, som bliver støttet fra luften, vurderer Jakob Rømer Barfod.

Men selv om israelerne er veludstyrede, kan sådan en operation også komme til at koste israelske soldaters liv. Og den kan også komme til at tage tid, fastslår Jakob Rømer Barfod.

»Der er to mulige scenarier. Det afhænger af, hvor meget kampgejst og hvor meget ammunition, Hamas har tilbage,« siger han.

»Man kan godt forestille sig, at mange Hamas-krigere allerede er flygtet til den sydlige del, og så vil det være forholdsvis nemt for israelerne at få kontrol over de centrale dele af Gaza City,« siger Jakob Rømer Barfod.

»Det andet scenarie er, at Hamas stadig har masser af folk i området og stadig har masser af kampmoral. Det vil gøre det svært for Israel at tage kontrollen, fordi man hele tiden vil være i fare for at falde i baghold,« forklarer han.

Kan man forestille sig, at det kommer til at minde om den slags krig, som vi så i og omkring Bakhmut i Ukraine?

»Ja, det kan man godt sige. Bedømt ud fra de fotos, vi har set, så ser Gaza og Bakhmut relativt ens ud. Det er helt ødelagt,« forklarer Jakob Rømer Barfod.

Men én ting er for de israelske styrker at opnå kontrol over jorden. Hamas' berygtede tunnelsystem på hundredevis af kilometer under jorden vil utvivlsomt vanskeliggøre enhver militær operation.

»Set fra de israelske soldaters side, så vil det være en meget vanskelig opgave at skulle foretage operationer i tunnelerne under Gaza,« siger Jakob Rømer Barfod.

Alt efter hvilket scenarie israelerne kommer til at befinde sig i, kan militæroperationen i den nordlige del af Gazastriben tage enten dage eller uger, spår Jakob Rømer Barfod.

Men når man har opnået det, som man selv vurderer er tilstrækkelig kontrol, vil vi formentlig se israelerne bevæge sig sydpå fra den nuværende kile.

Jakob Rømer Barfod, major og ph.d. i militær ledelse hos Forsvarsakademiet Foto: Forsvarsakademiet Vis mere Jakob Rømer Barfod, major og ph.d. i militær ledelse hos Forsvarsakademiet Foto: Forsvarsakademiet

Israel har erklæret krig mod Hamas, men hvornår kommer de til at stå i en situation, hvor de kan sige, at de har vundet?

»Det vil de nok aldrig kunne,« siger Jakob Rømer Barfod.

»Israelerne kommer til at vinde alle kampene. Men krigen, den kommer de nok på sigt til at tabe. De har en stor militær overlegenhed og kan bombe og smadre,« siger han.

»Men selv hvis de lykkes med at slå et stort antal af Hamas-krigerne ihjel, så vil der blive dannet andre grupper,« forudser Jakob Rømer Barfod.

Og de grupper vil kunne vente længe på at sætte et nyt terrorangreb ind i samme boldgade som det, som Hamas udførte 7. oktober.

»Der kan gå et halv år, fem år eller ti år, men så kan de vende tilbage med ny styrke, med en ny, syg fantasi, som vil overraske Israel på samme måde som 7. oktober, eller som USA var uforberedt på 11. september,« siger Jakob Rømer Barfod.

Alt dette ved Israel imidlertid godt, påpeger han blandt andet med henvisning til, at den tidligere chef for en af Israels efterretningstjenester, Shin Bet, Ami Ayalon, i en bog i 2021 konstaterede, at Hamas voksede i styrke hver eneste gang Israel benyttede sin militære magt over for palæstinenserne.