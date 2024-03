Målet med torsdagens operation på Nasser-hospitalet var ifølge IDF at finde medlemmer af Hamas.

Styrker fra Israels militær (IDF) har foretaget flere anholdelser, efter de torsdag trængte ind på Nasser-hospitalet i byen Khan Younis i det sydlige Gaza.

Det oplyser talsperson for IDF Daniel Hagari.

- Styrker fra IDF pågreb et antal mistænkte på Nasser Hospitalet, siger han.

Det fremgår ikke, præcis hvor mange der er blevet anholdt.

Ifølge militæret var der tale om en "præcis og begrænset operation" på hospitalet.

Målet med operationen var ifølge Daniel Hagari at få fat på medlemmer af Hamas - blandt andet medlemmer som er mistænkt for at have spillet en rolle i angrebet mod Israel den 7. oktober.

IDF havde også kontaktet hospitalets direktør, siger Hagari, "med en opfordring om et øjeblikkeligt ophør af al Hamas-terroraktivitet inde fra hospitalet, og at hospitalet øjeblikkeligt blev evakueret for Hamas-terrorister."

Tidligere på dagen har en talsperson for de lokale sundhedsmyndigheder i Gaza, som er kontrolleret af Hamas, bekræftet militærets indtrængen på hospitalet. De israelske styrker ødelagde en mur, da de stormede bygningen, lød det fra sundhedsmyndighederne.

Inden hændelsen havde et antal personer forladt hospitalet, oplyste myndighederne samtidig. Det fremgår ikke hvor mange, eller hvilke personer.

Sundhedsmyndighederne i Gaza sagde også, at en patient på hospitalet var død, mens en anden var blevet såret som følge af styrkernes indtrængen.

Under en pressebriefing siger Daniel Hagari, at "terrorister fra Hamas og Islamisk Jihad, hvoraf nogle deltog i massakren den 7. oktober, valgte at gemme sig" på Nasser-hospitalet.

Tidligere torsdag lød det også fra Hagari, at militæret havde "troværdige efterretninger" om, at Hamas tidligere har holdt gidsler fanget på hospitalet.

IDF har dog ikke offentligt fremlagt bevis for påstandene, skrev CNN.

Nasser er det største hospital i den sydlige del af Gazastriben.

/ritzau/dpa