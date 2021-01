Abu Dhabi og Bahrain har nu en israelsk ambassade. Snart har Israel også en repræsentation i Dubai og Marokko.

Israel har søndag åbnet en ambassade i De Forenede Arabiske Emirater. Det kommer, efter at de to lande for fire måneder siden indgik en aftale om at normalisere deres indbyrdes forhold.

- I dag er den israelske ambassade i Abu Dhabi officielt åbnet med ankomsten af missionens chef, Eitan Naeh, skriver Israels udenrigsministerium i en meddelelse.

De Forenede Arabiske Emirater har også godkendt åbning af en ambassade i Tel Aviv i Israel. Det skriver nyhedsbureauet WAM søndag.

- Det er en vigtig beslutning, der vil fremme varme bånd mellem vores lande og folk, siger Israels udenrigsminister, Gabi Ashkenazi.

Foruden De Forenede Arabiske Emirater har også Bahrain, Marokko og Sudan indgået aftale med Israel om at normalisere forholdene.

Indtil da var Egypten og Jordan de eneste arabiske lande, der havde diplomatiske relationer med Israel.

Søndag godkendte Israels regering aftalen med Marokko. Den er nu sendt videre til parlamentet, hvor den skal endeligt godkendes.

Israels udenrigsministerium siger, at dens repræsentation i Marokko og et konsulat i Dubai vil åbne "i de kommende dage".

I Bahrain har Israel haft en ambassade i et par uger nu, lyder det i en meddelelse fra ministeriet.

Andre arabiske lande har sagt, at de aldrig vil anerkende Israel, før der bliver indgået en fredsaftale med palæstinenserne.

Da USA's daværende præsident, Donald Trump, præsenterede aftaler i efteråret, mødte de fordømmelse fra palæstinenserne, der betegnede aftalerne som "en kniv i ryggen".

/ritzau/AFP