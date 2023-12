Fem gidsler er bekræftet døde i Gaza, siger Israels militær. USA lægger skyld for brudt våbenhvile på Hamas.

Fem israelske gidsler er døde i Gazastriben, hvor de har været holdt som gidsler af Hamas.

Det bekræfter Israels militær fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- I de seneste dage har militæret og det israelske politi givet familierne til gidslerne Eliyahu Margalit, Maya Goren, Ronen Engel og Arye Zalmanovitz besked om deres død, siger hærens talsmand Daniel Hagari.

Israelske soldater har desuden bragt liget af Ofir Tsarfati tilbage fra Gazastriben. Han blev taget til fange af Hamas ved den musikfestival, som den militante palæstinensiske gruppe angreb i de tidlige morgentimer 7. oktober.

Hamas tilbageholder stadig mindst 137 gidsler i Gazastriben, sagde en israelsk regeringstalsmand tidligere fredag.

Det er 115 mænd, 20 kvinder og to børn, siger talsmanden, Eylon Levy, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den opgørelse omfatter også en kvinde og hendes to små sønner, som ifølge Hamas er blevet dræbt for nogle dage siden. Det er dog ikke bekræftet af israelsk militær.

Blandt de 137 gidsler er også 11 udlændinge. Det er otte thailændere, en nepaleser, en tanzanier og en person med både fransk og mexicansk statsborgerskab.

Flere af de 126 israelere har dobbelt statsborgerskab. Blandt andet har otte af dem også et tysk pas, mens ét af gidslerne også er dansk statsborger.

En våbenhvile, der har varet i en uge, udløb fredag morgen.

Siden da er mindst 109 palæstinensere blevet dræbt i nye israelske luftangreb, siger sundhedsministeriet i Gazastriben, som er kontrolleret af Hamas.

Hamas har ifølge israelske medier sendt mindst 50 raketter mod Israel i løbet af fredagen. Blandt andet i storbyen Tel Aviv har sirenerne lydt i løbet af eftermiddagen som en advarsel til indbyggerne om at søge i beskyttelsesrum.

Israel og Hamas beskylder hinanden for at være årsag til, at våbenhvilen ikke er blevet forlænget.

Israel har tidligere sagt, at våbenhvilen kunne forlænges med en dag for hver ti gidsler, Hamas frigav.

USA lægger skylden hos den militante palæstinensiske gruppe. Ifølge Det Hvide Hus har Hamas ikke fremlagt en liste over de gidsler, der skulle frigives fra Gazastriben, og dermed ikke signaleret, at gruppen ville forlænge våbenhvilen.

- Det er på grund af Hamas, at denne pause sluttede, siger talsmand John Kirby.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, var fredag ved at afslutte sin tredje rundrejse til regionen på seks uger.

Han havde fredag møder med arabiske ministre for at drøfte situationen i Gazastriben og især, hvordan man skaber en "holdbar, varig og sikker fred", siger han ifølge Reuters.

Hamas foretog et overraskende angreb mod Israel den 7. oktober, hvor militante medlemmer af bevægelsen dræbte over 1200 mennesker. Omkring 240 andre blev tvunget med til Gazastriben.

Israel er endnu ikke færdig med arbejdet med at identificere ofrene for angrebet.

/ritzau/