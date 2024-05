Israelske soldater er til stede langs det meste af den 14 kilometer lange grænse mellem Gaza og Egypten.

Israels militær hævder onsdag at have taget kontrol med en korridor, der løber parallelt med grænsestrækningen mellem Egypten og Gaza.

Det oplyser en talsmand for Israels militær ifølge Reuters og Times of Israel.

Israelske soldater er fysisk til stede langs det meste af grænsen, mens Israel kontrollerer en mindre del ved hjælp af overvågningsudstyr og våben.

Israel har samtidig lokaliseret 20 tunneler, som løber under grænsen mellem Egypten og Gaza. Det israelske militær formoder, at tunnelerne er blevet brugt af Hamas til at smugle våben ind i Gaza.

Ifølge Times of Israel havde det israelske militær i forvejen kendskab til nogle af tunnelerne, mens andre netop er blevet opdaget.

Grænseområdet, som Israels militær hævder at kontrollere, kaldes Philadelphi-korridoren. Korridoren er en stribe land, som løber parallelt med grænsen, der er 14 kilometer lang.

Den omfatter land på både Egyptens og Gazas side af grænsen.

- Philadelphi-korridoren har fungeret som en livline for Hamas, der jævnligt har brugt den til at smugle våben ind i Gazastriben, siger Daniel Hagari, der er talsmand for Israels militær, ifølge Reuters.

Daniel Hagari fortæller, at det israelske militær har fundet et halvanden kilometer langt tunnelsystem i grænseområdet. Og i tunnelsystemet har militæret angiveligt fundet et stort antal våben.

Grænsen ligger ved byen Rafah, hvor Israel den seneste tid er blevet anklaget for at have udført flere luftangreb, der har ramt civile i flygtningelejre.

Israels militære anklagemyndighed har iværksat en undersøgelse af et angreb søndag, som tilsyneladende udløste en brand i en teltlejr.

Ifølge de lokale myndigheder døde mindst 45 mennesker.

Tirsdag var der også meldinger om luftangreb på teltlejre nær Rafah. Her afviser Israels militær dog at være involveret.

/ritzau/