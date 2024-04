Mandag blev det iranske konsulat i Damaskus i Syrien jævnet med jorden og den højtstående general Reza Zahedi dræbt sammen med seks andre.

Iran beskylder Israel for at stå bag angrebet, og de har samtidig svoret, at de vil gengælde angrebet.

Det har nu fået Israel til at sende flere soldater mod den nordlige grænse og forstærke missilforsvaret i samme region, hvor især Hizbollah opererer, skriver The Times of Israel.

»Det er jo et klart tegn på, at man forventer, der kommer en eller anden form for angreb. Ikke nødvendigvis fra Iran, men at Hizbollah vil øge intensiteten af deres angreb,« siger B.T.s Mellemøstkorrespondent:

Her lå den bygning, der blev angrebet i mandags, hvor syv personer mistede livet. Her blev Reza Zahedi og seks andre dræbt. Foto: Firas Makdesi/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her lå den bygning, der blev angrebet i mandags, hvor syv personer mistede livet. Her blev Reza Zahedi og seks andre dræbt. Foto: Firas Makdesi/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hvis man kigger på, hvordan Hizbollah har angrebet fra dag ét kontra nu, så er intensiteten og hyppigheden steget markant. Antallet af angreb er også steget markant. Det kan sagtens være, at Hizbollah kommer til at gå efter mål dybere inde i Israel nu,« siger Jotam Confino yderligere.

Ifølge den israelske avis The Times of Israel har den israelske hær bekræftet, at man forstærket missilforsvaret og indkaldt flere soldater.

Jotam Confino peger på, at det er ydmygende for iranerne, at Israel har ramt iransk territorium i form af ambassaden i Syrien ved højlys dag.

»Vi har at gøre med, at en meget højtstående general er blevet dræbt, hvis vi sammenligner det med dengang, hvor Qasem Soleimani (tidligere general i den iranske revolutionsgarde, red.) blev dræbt i et amerikansk droneangreb, der affyrede Iran missiler mod en amerikansk base i Irak. Så når vi har at gøre med så værdifuldt et mål, så skal vi forvente, at der kan komme et modsvar.«

Israelske medier spekulerer i, om Iran kan finde på at angribe Israel. Men B.T.s Mellemøstkorrespondent ser andre måder, som der kan blive angrebet på.

»Man kan forestille sig, at der kan komme et simultant angreb fra flere sider, hvis Iran forsøger at mobilisere Hizbollah og Houthi-bevægelsen på samme tid. For det er altid mere kraftigt, hvis angrebet kommer fra flere sider på en gang og samtidigt. Det kan være, at de forsøger at arrangere det nu.«

Irans udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian, har sagt i et opkald med sin syriske ministerkollega, at landet holder Israel ansvarlig for konsekvenserne af angrebet. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge Reuters.

Angrebet er desuden 'et brud på alle internationale konventioner', skulle ministeren have tilføjet.

En talsperson fra det israelske militær vil ikke kommentere hændelsen, da de 'ikke kommenterer meldinger i de udenlandske medier'.

Iran har støttet op om Hamas i krigen mod Israel, som for alvor blussede op igen, efter at bevægelsen 7. oktober angreb Israel og dræbte omkring 1200 personer.

Siden angrebet har Israel skruet op for luftangrebene i Syrien mod den iranskstøttede Hizbollah-milits og Irans Revolutionsgarde. Begge støtter op om den syriske præsident Bashar al-Assads ledelse, skriver Reuters.