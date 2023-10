Iron Beam.

Det lyder måske allermest som en semi-ukendt superhelt i Marvel-universet.

Men det kan faktisk gå hen og blive et vigtigt redskab for våben-supermagten Israel, efter de seneste dages Hamas-angreb.

For israelske styrker kan snart udsende dette laservåben til slagmarken, rapporterede lokale medier søndag.

Iron Beam-systemet er et luftforsvarssystem med stor energi, der affyrer kraftige lysstråler, der kan ødelægge hurtigt bevægende projektiler blandt andet i form af raketter og missiler, skriver The Telegraph og andre medier.

Systemet er bygget af Rafael Advanced Defense Systems, og Iron Beam blev først afsløret i 2014, men har endnu ikke været i brug i Israel.

Det var ellers planlagt, at man først ville tage den i brug i 2025, men efter krigsudbruddet i denne uge mellem Israel og Hamas i Gaza, fremskyndede det israelske forsvarsministerium nu Iron Beams indsættelse og begyndte tests for at få den i drift meget hurtigere.

Det er uklart, hvor lang tid det vil tage, selvom Dr. Yehoshua Kalisky fra Instituttet for Nationale Sikkerhedsstudier mener, at systemet kan være operationelt omgående.

Iron Beam i aktion Foto: Israelsk forsvarsministerium

»Laseren virker,« sagde han.

»Det eneste problem jeg ser er at integrere det i alle de tidlige varslingssystemer. Det er ikke et selvstændigt system. Det skal kobles sammen med alt luftforsvaret.«

Og grunden til, at man netop overvejer Iron Beam sammen Iron Dome er simpel.

Iron Beam blev tænkt som et fleksibelt alternativ til at arbejde sammen med det berømte Iron Dome missilforsvarssystem.

Også koster det en brøkdel at affyre kontra andre store våbenarsenaler.

»Omkostningerne ved at dræbe er små,« sagde Uzi Rubin, en missilforsvarsekspert i det israelske forsvarsministerium.

»I stedet for projektilerne, der stopper missiler, affyret af Iron Dome, som kan koste 60.000 dollar hver, sender du en laserstråle, der kun koster et par dollar.«

Uden et behov for ammunition er Iron Beam ikke underlagt den klassiske forsyningskædes bekymringer.

En kugle af ild og røg stiger op over bygninger under et israelsk angreb på Rafah i den sydlige del af Gazastriben, den 15. oktober 2023. Foto: Said Khatib/AFP/Ritzau Scanpix

Den er også mindre og lettere end Iron Dome, hvilket gør den nemmere at flytte og skjule.

Men Iron Beam er på ingen måde et våben med kun fordele.

Iron Beam kan ikke fungere effektivt under våde forhold – jo mere fugt i atmosfæren, jo mere absorberer vandpartikler laserens energi. Selv under optimale forhold mister laseren 30 til 40 procent af sin potentielle energi til atmosfærisk fugt, før den rammer målet.

Og i modsætning til Iron Dome kræver Iron Beam en direkte sigtelinje mellem systemet og dets mål, hvilket gør dets placering langt mere kritisk.

Det har også en meget langsommere skudhastighed, der kræver fem sekunder eller deromkring at overføre tilstrækkelig energi til at ødelægge sit mål.