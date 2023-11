»Hvis du holder af dig selv og dine kære, så tag sydpå i henhold til vores instruktioner.«

Sådan lyder det fra en talsmand fra den israelske hær i forbindelse med, at man oplyser, at man i fire timer vil åbne for en vej, som de civile i Gaza kan bruge til at søge mod syd.

I et opslag på det sociale medie X skriver Avichay Adraee, der er talsmand for den israelske hær, at man vil tillade trafik på den sydgående vej mellem klokken 10.00 og 14.00 lokal tid søndag.

»Haster,« lyder det i opslaget, som blev udgivet sent lørdag aften, er skrevet på arabisk og stilet til 'beboere i Gaza'.

»De israelske forsvarsstyrker tillader trafik på Salah al-Din-vejen i morgen (søndag, red.) mellem ti om morgenen og to om eftermiddagen,« skriver talsmanden videre:

»Hvis du holder af dig selv og dine kære, så tag sydpå i henhold til vores instruktioner. Vær sikker på, at Hamas-ledere allerede sørger for at beskytte sig selv.«

I sidste weekend iværksatte det israelske militær en ny fase i konflikten med den militante bevægelse Hamas, der styrer Gaza, og udvidede dets indsats på landjorden.

Israels hær har flere gange de seneste uger opfordret folk, der befinder sig i det nordlige Gaza til at søge mod syd.

Ifølge militæret har 700.000 allerede gjort det.

Ifølge FN er der nu 1,4 millioner internt fordrevne i Gaza.

Der bor mere end 2,2 millioner i det tætbefolkede Gaza.