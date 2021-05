Israels regering bekræfter, at en våbenhvile er indgået med Hamas om at stoppe de værste kampe i årevis.

Den israelske regerings sikkerhedskabinet har godkendt en våbenhvile for Gaza.

Det bekræfter Israels regering torsdag aften.

Våbenhvilen er "gensidig og uden forbehold" og blev vedtaget enstemmigt, lyder det i en meddelelse.

Hamas-bevægelsen, der har magten i Gaza, og den militante gruppe Islamisk Jihad bekræfter oplysningen.

En unavngiven Hamas-kilde oplyste kort forinden, at våbenhvilen træder i kraft fredag klokken 02.00 lokal tid - klokken 01.00 dansk tid. Det samme rapporterer statsligt egyptisk tv.

Tidspunktet er endnu ikke officielt bekræftet fra den israelske regerings side.

Det er Egypten, der har mæglet i konflikten mellem Israel og Hamas.

Det bliver også Egypten, som får til opgave at overvåge, at våbenhvilen bliver overholdt.

Den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi, har ifølge egyptisk tv beordret to sikkerhedsdelegationer til Israel og de palæstinensiske territorier.

Premierminister Benjamin Netanyahu holdt torsdag aften møde med sit sikkerhedskabinet for at drøfte spørgsmålet.

Siden mandag i sidste uge har Israel foretaget hundredvis af angreb mod Gaza fra luften og en del fra landjorden.

I samme periode har militante palæstinensere i Gaza skudt flere end 4000 raketter mod det centrale og sydlige Israel.

232 mennesker er døde i Gaza, heriblandt 65 børn og 39 kvinder, oplyste det palæstinensiske sundhedsministerium tidligere torsdag. Imens oplyser Israels militær, at mindst 160 militante er dræbt.

På israelsk side er der 12 døde, hvoraf to børn.

Torsdagens meddelelse om en våbenhvile kommer i kølvandet på et kraftigt internationalt pres.

FN's Sikkerhedsråd har flere gange forsøgt at vedtage en fælles udtalelse om en våbenhvile, men USA har afvist at støtte udtalelsen.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har gentagne gange sagt, at det er USA's holdning, at Israel har ret til at forsvare sig selv.

/ritzau/Reuters