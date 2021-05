Israels regering bekræfter våbenhvile for Gazastriben. Tidspunkt er endnu ikke på plads. Det skriver Reuters.

Den israelske regerings sikkerhedskabinet har godkendt en gensidig våbenhvile for Gaza. Det bekræfter Israels regering torsdag aften.

Våbenhvilen er "gensidig og simultan".

En unavngiven kilde i Hamas siger, at våbenhvilen træder i kraft fredag klokken 02.00 lokal tid (01.00 dansk tid).

Tidspunktet er endnu ikke officielt bekræftet fra regeringens side.

Premierminister Benjamin Netanyahu har torsdag aften holdt møde med sit sikkerhedskabinet for at drøfte spørgsmålet.

En unavngiven kilde i Hamas bekræftede kort forinden over for nyhedsbureauet Reuters, at en "gensidig og simultan" våbenhvile træder i kraft natten til fredag.

Siden mandag i sidste uge har Israel foretaget hundredvis af angreb mod Gaza fra luften og en del fra landjorden.

I samme periode har militante palæstinensere i Gaza skudt mere end 4000 raketter mod det centrale og sydlige Israel.

232 mennesker er døde i Gaza, heriblandt 65 børn, oplyste det palæstinensiske sundhedsministerium tidligere torsdag.

På israelsk side er der 12 døde, hvoraf to er børn.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, er torsdag aften på besøg i Grønland. Her siger han ved 21.30-tiden dansk tid til journalister, at han ikke umiddelbart kan bekræfte meldingen om en våbenhvile.

Han tilføjer, at han håber at tale med sin kollega i Israel inden længe.

/ritzau/