Israel har søndag godkendt en ny jødisk bosættelse, oplyser premierminister Benjamin Netanyahus kontor. Godkendelsen sker kun to dage før Israels parlamentsvalg.

Netanyahus regering har vedtaget at gøre bosættelsen Mevoot Yericho i Jordandalen til et officiel bosættelse, hedder det i en pressemeddelelse.

Alle bosættelser anses for være ulovlige i henhold til folkeretten. Men israelerne skelner mellem bosættelser, som har en godkendelse fra Israels regering, og dem som ikke har.

Netanyahu har op til parlamentsvalget sagt, at han vil begynde at annektere dele af Jordandalen på Vestbredden, hvis han bliver genvalgt.

- Der er et sted, hvor vi kan indføre israelsk suverænitet umiddelbart efter valget, sagde Netanyahu først i valgkampen.

Her gentog han løfter om annekteringer af Jordandalen og den nordlige del af Det Døde Hav.

Han har også gentaget et løfte om at annektere alle jødiske bosættelser på Vestbredden, men siger, at det ikke kommer til at ske, før den kommende amerikanske fredsplan for Mellemøsten præsenteres.

Netanyahus valgløfter begraver enhver chance for fred mellem israelere og palæstinensere, lyder det fra palæstinensisk side.

I FN siger talsmand Stephane Dujarric, at ethvert forsøg fra israelsk side på at tage kontrollen over palæstinensisk land "vil være ødelæggende for muligheden for at genoplive forhandlingerne, den regionale fred og kernen i en tostatsløsning".

Hvis Netanyahu gør alvor af sit valgløfte, vil det være "en israelsk erklæring om at afslutte fredsprocessen", lyder det fra Den Arabiske Liga.

/ritzau/Reuters