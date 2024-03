For første gang siden 7. oktober stemte FN's Sikkerhedsråd mandag for en resolution, der kræver en våbenhvile i Gaza.

Af de 15 medlemmer i FN's Sikkerhedsråd stemte 14 for, mens USA undlod at stemme. Amerikanernes tilbageholdenhed er ikke gået ubemærket hen i Israel.

Netanyahu har reageret prompte og aflyst en delegationstur til Washington. Den hårde reaktion er rent politisk spin og leflen for egne vælgere, siger B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino:

»Det er ren spin. Det, FN kræver, er meget bedre for Israel, end den aftale, man har forsøgt at forhandle på plads med Hamas. Eksempelvis skal samtlige israelske gidsler i Gaza løslades ifølge FN-resolutionen.«

Stemningen mellem Joe Biden og Benjamin Netanyahu er efter afstemningen væsentligt koldere, end da dette billede blev taget få dage efter terrorangrebet 7. oktober. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Stemningen mellem Joe Biden og Benjamin Netanyahu er efter afstemningen væsentligt koldere, end da dette billede blev taget få dage efter terrorangrebet 7. oktober. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix

I den våbenhvileaftale, som Israel og Hamas i disse dage forhandler om, var der lagt op til, at 40 gidsler skulle løslades som en del af en udveksling med 700 palæstinensiske fanger.

Så hvorfor går Netanyahu kontra over en resolution, der på papiret ligner en god aftale for Israel?

»Når han går ud og langer ud efter Biden og USA, så er det for at se stærk ud. Han viser, at han er stærk og tør at tale store USA imod. Samtidig er FN ikke særligt populære blandt højrefløjen i Israel, så der er billige point at score ved at sætte sig imod dem,« siger Jotam Confino.

I Gaza virker Hamas mere åben overfor resolutionen.

»Hamas er klogere. De hilser resolutionen velkommen, men gentager igen deres krav. Det er strategisk meget klogere. De kommer til at fremstå mere sympatiske og åbne for at rette sig efter verdenssamfundets syn på krigen,« siger Jotam Confino.

Selvom resolutioner i FN's Sikkerhedsråd i udgangspunkt er »folkeretlige bindende«, skal man ikke forvente en våbenhvile i Gaza snarligt.

»Begge parter kan beskylde modparten for ikke at leve op til resolutionen, og derfor kan krigen sådan set fortsætte. Det kommer heller ikke til at have konsekvenser for Israel, hvis man ikke lever op til resolutionen. Det er urealistisk, at man indfører eksempelvis sanktioner på den baggrund,« siger Jotam Confino.