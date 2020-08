Natten til mandag fik israelske specialstyrker langs grænsen til Syrien ved Golanhøjderne pludselig øje på fire mænd. Via natkikkerter fulgte de mændene, og da de kunne se, at mændene forsøgte at lægge bomber ud langs grænsen, beskød de og dræbte dem.

Senere offentliggjorde IDF, som er det israelske militær, en video af angrebet på de fire ‘terrorister’. Og så fulgte de ellers hårdhændet op mandag.

Her summede der pludselig israelske kamphelikoptere og kampfly over forstæderne til den syriske hovedstad, Damaskus, skriver BBC og The Guardian.

Det israelske luftvåben gennemførte en række luftangreb på fremskudte positioner, hvor det syriske militær opererer.

Angrebet resulterede i relativt omfattende materiel skade, oplyser IDF ifølge Jerusalem Post.

Det syriske militær bekræfter angrebene over for det syriske nyhedsbureau Sana og fortæller, at de aktiverede deres antiluftskyts uden for Damaskus mod ‘fjendtlige mål’.

IDF har ikke sagt noget om, hvem de fire mænd, der fik dem til at bombe inde i Syrien, er, men i en udtalelse forklarer man angrebene inde i Syrien mandag på følgende måde:

»IDF stiller den syriske regering til ansvar for alle aktiviteter, der sker på syrisk territorium, og vil fortsætte med at reagere håndfast over for enhver krænkelse af israelsk suverænitet.«

Israelske styrker samler sig omkring Golanhøjderne på grænsen til Syrien Foto: ATEF SAFADI

De to kamphandlinger søndag og mandag kommer i forlængelse af et par måneder, hvor situationen i det nordlige Israel er blevet stadig mere anspændt.

Israelsk militær er begyndt at opruste kraftigt langs de nordlige grænser til både Syrien og Libanon.

Startskuddet til de nuværende kamphandlinger lød, da Israel dræbte en Hezbollah-kriger i et luftangreb på syrisk territorium for godt en måned siden.

Det resulterede i, at Golanhøjderne, der har været annekteret af Israel siden 1967, blev ramt af en række eksplosiver affyret fra syrisk territorium.

Israelske artlilly-enheder er opstillet langs grænsen til Libanon. Foto: ATEF SAFADI

Eksplosioner, der fik Israel til at gennemføre gengældelsesaktioner i form af luftangreb inde i Syrien.

I sidste uge meldte Israel så, at de havde stoppet ‘infiltration’ af fjendtlige styrker, der forsøgte at komme ind i Israel fra Libanon, som grænser til det nordlige Israel, og hvor Hezbollah hører hjemme.

Hændelsen førte til de hårdeste kampe i området, siden Libanon og Israel udkæmpede en månedlang krig i 2006.

De seneste år er situationen ved grænsen mellem Syrien og Israel blevet stadig mere usikker og anspændt.

Iranske styrker har opereret i grænseområdet, og det samme har Hezbollah – begge parter har støttet Syriens overhoved, Bashar Al-Assad, i kampen mod oprørere i landet.