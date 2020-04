Opgaven med at danne en ny regering overgår til Israels parlament, efter at forlænget tidsfrist er udløbet.

Den politiske krise i Israel fortsætter. Landets to ledende partier har ikke været i stand til at danne en koalitionsregering, inden tidsfristen udløb onsdag ved midnat lokal tid.

Opgaven med at forsøge at danne en regering overgår nu til parlamentet, som har en frist på 14 dage til at udpege et medlem, som så skal forsøge at finde opbakning til at danne en regering.

Ender det også uden resultat, står Israel med stor sandsynlighed over for det fjerde parlamentsvalg siden april 2019.

Mandag var der ellers forventninger om et forestående gennembrud i de langstrakte forhandlinger om en ny regering mellem alliancen Blå og Hvid og premierminister Benjamin Netanyahus højreorienterede parti, Likud.

Derfor besluttede Israels præsident, Reuven Rivlin, at forlænge mandatet for parlamentets formand, Benny Gantz, der også er leder af midterpartiet Blå og Hvid, med yderligere 48 timer.

Hverken Blå og Hvid eller Likud formåede at sikre sig et flertal i parlamentet ved det seneste valg den 2. marts.

Ifølge israelske medier havde Gantz og Netanyahu drøftet en magtdeling, som ville have sikret Netanyahu yderligere 18 måneder som premierminister. Derefter skulle Benny Gantz overtage posten.

En aftale mellem Gantz og Netanyahu ville have givet Israel den første stabile regering siden december 2018.

/ritzau/Reuters