Ifølge det israelske forsvar var luftangreb rettet mod Hamas som svar på raketaffyringer fra Gaza.

Israel har natten til lørdag udført luftangreb mod Hamas i Gazastriben.

Ifølge det israelske militær var angrebene en reaktion på, at det israelske raketforsvarssystem skød to raketter ned, som tidligere på natten blev affyret fra det palæstinensiske område med retning mod byen Beersheba.

Cirka tre timer senere oplyste det israelske forsvar, at det havde angrebet "mål" i Gaza fra luften.

Ifølge forsvaret var det ærkefjenden Hamas, som stod bag angrebene fra Gazastriben, og derfor var luftangrebet rettet mod Hamas, som kontrollerer enklaven.

- Hamas må tage konsekvenserne af angreb mod civile israelere, hedder det i en udtalelse fra det israelske forsvarsministerium.

Foreløbigt har der ikke været meldinger om dræbte eller sårede, og Hamas har ikke kommenteret luftangrebet.

Denne uge har det ellers været den militante gruppe Islamisk Jihad, som Israel har rettet angreb mod.

Tirsdag dræbte Israel en militant leder fra Islamisk Jihad, men torsdag blev parterne enige om en våbenhvile.

Der gik dog ikke mange timer, før Islamisk Jihad sendte raketter ind over Israel. Det gengældte Israel med nye luftangreb fredag.

I alt er 34 mennesker dræbt i de israelske luftangreb i denne uge.

Den seneste uro i området blev udløst af et israelsk angreb natten til tirsdag tidligere på ugen. Her blev feltkommandøren Baha Abu al-Atta og hans kone dræbt i et målrettet angreb mod deres hjem.

Abu-al Atta var leder i Islamisk Jihad, der er på EU's terrorliste.

Han beskyldes af Israel for at stå bag en række angreb på tværs af grænsen for nylig med raketter, droner og snigskytter.

Ærkefjenderne Israel og Hamas, der kontrollerer Gaza, har udkæmpet tre krige i den palæstinensiske enklave siden 2008.

